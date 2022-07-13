https://tr.sputniknews.com/20220713/abd-baskani-bidenin-ilk-ortadogu-turu-basladi-ilk-durak-israil--1058670062.html

ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı: İlk durak İsrail

ABD Başkanı Biden'ın ilk Ortadoğu turu başladı: İlk durak İsrail

ABD Başkanı Biden, başkanlığı döneminin ilk Ortadoğu ziyaretini İsrail ile başlattı. Bugün Tel Aviv'e ulaşan Biden dört günlük ziyareti kapsamında İsrailli... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T15:51+0300

2022-07-13T15:51+0300

2022-07-13T16:07+0300

abd

joe biden

dünya

israil

filistin

suudi arabistan

körfez

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İsrail Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk Ortadoğu turu resmen başladı. İsrail'in Demir Kubbe ve Demir Işın hava savunma sistemleri konusunda brifing alacak olan Biden, daha sonra Kudüs'e giderek Holokost kurbanları için yapılan Yad Vashem anıtında düzenlenecek törene katılacak. Biden Kudüs'te İsrailli liderlerle yapacağı görüşmelerle geçireceği iki günün ardından, cuma günü Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği Batı Şeria'ya gidecek. Daha sonra İsrail'den Cidde'ye uçacak olan Biden, böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Zira daha önce hiçbir ABD Başkanı İsrail'den Suudi Arabistan'a doğrudan giderek ziyarette bulunmamıştı. ABD Başkanı'nın cuma günü Körfez ülkeleri liderleri ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor. İsrail devletinden 6 yaş büyük, tüm İsrail Başbakanlarıyla görüştü1948'de kurulan İsrail devletinden 6 yaş büyük olan Biden'ın bu ülkeye yaptığı ilk ziyaret ise 1973'te gerçekleşti. Delaware Senatörü olmasından bu yana şimdiye dek göreve gelen tüm İsrail Başbakanlarıyla görüşen Biden'ın 2010'da ABD Başkan Yardımcısı olarak yaptığı ziyaret, dönemin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi kararını duyurması nedeniyle tatsız geçmişti.Böylesi bir olayın mevcut Başbakan Yair Lapid ile yaşanması beklenmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220618/biden-suudi-arabistanda-muhammed-bin-selman-ile-gorusmeyecegim-1057581378.html

israil

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