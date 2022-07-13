https://tr.sputniknews.com/20220713/adalar-vapurunda-yer-kavgasi-1058657071.html

Adalar vapurunda yer kavgası

Adalar vapurunda yer kavgası

İstanbul'da Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T10:56+0300

2022-07-13T10:56+0300

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Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti. Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca, kavga büyüdü. Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy iskelesine deniz polisi ve bekçi sevk edildi.Kavgaya karışanlar vapurdan indirildiKavganın yaşandığı Adalar vapuru Kadıköy iskelesine yanaştı. Kavganın ortasında kalan bebek de, görevliler tarafından iskelede bekleyen bekçiye verilerek koruma alındı. İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça, yere yatırarak gözaltına aldı. Vapurdaki başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20220713/adanada-dugunde-cikan-ve-hastanede-suren-kavgada-darbedilen-doktordan-sikayet-1058652613.html

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türkiye, kavga, istanbul, adalar, vapur