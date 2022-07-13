https://tr.sputniknews.com/20220713/bakan-kurum-adanada-ithal-atik-dokumu-soz-konusu-degildir-olamaz-1058685194.html

Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz

Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz."... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T22:11+0300

2022-07-13T22:11+0300

2022-07-13T22:11+0300

türkiye

murat kurum

plastik atık

adana

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Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."

https://tr.sputniknews.com/20220214/turkiye-hangi-ulkeden-ne-kadar-plastik-atik-ithal-ediyor-1053816819.html

türkiye

adana

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murat kurum, plastik atık, adana