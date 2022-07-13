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Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz
Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz."... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T22:11+0300
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türkiye
murat kurum
plastik atık
adana
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Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."
https://tr.sputniknews.com/20220214/turkiye-hangi-ulkeden-ne-kadar-plastik-atik-ithal-ediyor-1053816819.html
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murat kurum, plastik atık, adana

Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz

22:11 13.07.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULAdana'da ithal plastik atık yığını
Adana'da ithal plastik atık yığını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:
"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."
plastik atık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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