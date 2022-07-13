https://tr.sputniknews.com/20220713/bakan-kurum-adanada-ithal-atik-dokumu-soz-konusu-degildir-olamaz-1058685194.html
Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz
Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz."... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T22:11+0300
2022-07-13T22:11+0300
2022-07-13T22:11+0300
türkiye
murat kurum
plastik atık
adana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058685339_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_76afa8c6aee2ac4da59e0e462b75a18d.jpg
Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."
https://tr.sputniknews.com/20220214/turkiye-hangi-ulkeden-ne-kadar-plastik-atik-ithal-ediyor-1053816819.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058685339_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d63189b568ef1696e346ab4ab79aaef3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kurum, plastik atık, adana
Bakan Kurum: Adana'da ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:
"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."