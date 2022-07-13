https://tr.sputniknews.com/20220713/genetigi-degistirilmis-domuz-kalbi-olu-bir-insana-nakledildi-1058660776.html

Genetiği değiştirilmiş domuz kalbi ölü bir insana nakledildi

Genetiği değiştirilmiş domuz kalbi ölü bir insana nakledildi

ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilen hastanın hayatını kaybetmesinin ardından bu kez aynı prosedür ölü bir insan bedeni üzerinde denendi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T13:02+0300

2022-07-13T13:02+0300

2022-07-13T13:02+0300

domuz

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nakil

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ABD'de NYU Langone Health sağlık merkezindeki araştırmacılar genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbin ölü bir insana nakledildiğini açıkladı. Emsal niteliği taşıyan operasyonun, ihtiyaç halinde hayvanlardan insanlara organ nakli yapılabilmesi yönündeki çalışmalara büyük katkı sağlaması umuluyor. Naklin yapıldığı kişi 72 yaşındaki Lawrence Kelly oldu. Beyin ölümü gerçekleşen Kelly'nin ailesi, bedeninin bu araştırmada kullanılmasını kabul edince çalışmalar başladı. Geçen ay Kelly'ye nakilden sonra araştırma ekibi aynı prosedürü yine Kelly gibi hayatını kaybetmiş olan 64 yaşındaki hasta Alva Capuano üzerinde denedi. NYU Langone Nakil Enstitüsü Başkanı Dr. Robert Montgomery, araştırmanın bir ilk olduğunu söyleyip deneysel alet ve ilaçlara başvurmadan gerçek hayat koşullarına göre ameliyatı yaptıklarını anlattı. Naklin ardından araştırmacılar vücudun kalbi kabul edip etmediğini izlemek için üç gün boyunca bazı testler yaptı, bu esnada ölü hastanın bedeni de yapay solunum gibi yollarla canlı tutulmaya çalışıldı. Vücudun kalbi kabul etmediğine dair herhangi bir ibareye rastlanmamakla birlikte nakil sonrası ilaç ve makine desteği olmadan kalp normal çalışmaya devam etti, vücutta enfeksiyon da oluşmadı. Merkezin cerrahi şefi Dr. Nader Moazami de kadavra kullanılarak yapılan organ naklinin nasıl işlediğini görmenin yeni bir yöntem olduğunu söyledi. Bu yöntem ilk kez Eylül 2021'de yine aynı merkezde genetiği değiştirilmiş domuz böbreğinin ölü bir insan bedenine nakledilmesiyle kullanılmıştı. ABD'nin Maryland eyaletinde domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220310/domuzdan-insana-ilk-kalp-naklinin-yapildigi-kisi-2-ay-sonra-hayatini-kaybetti-1054589645.html

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domuz, abd, kalp, nakil