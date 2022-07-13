https://tr.sputniknews.com/20220713/kabil-havalimani-baeden-bir-sirketin-yardimiyla-uluslararasi-seferlere-yeniden-acilacak-1058683861.html

Kabil Havalimanı, BAE'den bir şirketin yardımıyla uluslararası seferlere yeniden açılacak

Kabil Havalimanı, BAE'den bir şirketin yardımıyla uluslararası seferlere yeniden açılacak

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Emirates ve Fly Dubai havayolu şirketlerinin, ayrıca Türk Hava Yolları’nın... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T21:07+0300

2022-07-13T21:07+0300

2022-07-13T21:07+0300

dünya

afganistan

taliban

bae

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Daha önce ise BAE'nin (terör faaliyetleri nedeniyle BM’nin yaptırım listesinde yer alan) Taliban ile, hakları Abu Dabi'de elde edilen bir havalimanı güvenlik anlaşması imzaladıktan sonra uçak seferlerini yeniden başlatmayı planladığı bildirilmişti.Anlaşmaya göre güvenliği kim ve hangi açılardan sağlayacak? Uçak seferleri nereye ve hangi formatta yapılacak? Parasal etkileşim nasıl gerçekleşecek?Taliban geçici hükümetinin Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmadi, Sputnik Afganistan'a demecinde bu soruları yanıtlamaya çalıştı.Kabil Havalimanı’nın ve diğer havaalanlarının dış çevre güvenliğinin Taliban tarafından sağlanacağı, havaalanlarının iç güvenliğiyle BAE'den bir şirketin ilgileneceği bilgisini veren Ahmadi, şöyle konuştu:Rusya, BAE, Türkiye, Katar, İran, Özbekistan ve diğer ülkeler ile uçak seferlerin yeniden başlayacağını aktaran yetkili, “Tüm uçuşlar daha önce olduğu gibi yeniden başlayacak, uçuşlar şimdi de mevcut. Önceleri Katar'a düzenli seferler yapılıyordu, şimdi charter seferler yapılıyor. Yabancı havayolu şirketleri olağan düzende Afganistan'a uçuşlar düzenliyor, örneğin İranlı Mahan ve Taban, ayrıca Pakistanlı PIA şirketi. Afganistan'da yurtdışı için ekonomik bilet bile satın alınabiliyor. Bu yakınlarda Ariana havayolu şirketi, Pakistan'a normal uçuşlara yeniden başladı, oldukça düşük fiyata bilet satıyor” diye konuştu.Afganistan’daki bankacılık sisteminin çalıştığına dikkat çeken Ahmadi, sistemin bilet satın almak ve diğer hizmetler almak için kullanılabildiğini söyledi. Afgan yetkili ayrıca bu alana yatırım yapmak isteyen birkaç yabancı şirketin Taliban ile görüşmeler yaptığını, ancak Taliban'ın yalnızca BAE şirketiyle çalışmaya karar verdiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220128/turkiye-katar-ve-taliban-kabil-havalimaninin-yonetimi-icin-bazi-konularda-anlasti-1053215525.html

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kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, taliban, bae, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı