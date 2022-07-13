https://tr.sputniknews.com/20220713/kabil-havalimani-baeden-bir-sirketin-yardimiyla-uluslararasi-seferlere-yeniden-acilacak-1058683861.html
Kabil Havalimanı, BAE'den bir şirketin yardımıyla uluslararası seferlere yeniden açılacak
Kabil Havalimanı, BAE'den bir şirketin yardımıyla uluslararası seferlere yeniden açılacak
Afgan basınında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Emirates ve Fly Dubai havayolu şirketlerinin, ayrıca Türk Hava Yolları’nın... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T21:07+0300
2022-07-13T21:07+0300
2022-07-13T21:07+0300
dünya
afganistan
taliban
bae
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048617260_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_bcb39f9e81374218a4b58fe9c746a826.jpg
Daha önce ise BAE'nin (terör faaliyetleri nedeniyle BM’nin yaptırım listesinde yer alan) Taliban ile, hakları Abu Dabi'de elde edilen bir havalimanı güvenlik anlaşması imzaladıktan sonra uçak seferlerini yeniden başlatmayı planladığı bildirilmişti.Anlaşmaya göre güvenliği kim ve hangi açılardan sağlayacak? Uçak seferleri nereye ve hangi formatta yapılacak? Parasal etkileşim nasıl gerçekleşecek?Taliban geçici hükümetinin Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmadi, Sputnik Afganistan'a demecinde bu soruları yanıtlamaya çalıştı.Kabil Havalimanı’nın ve diğer havaalanlarının dış çevre güvenliğinin Taliban tarafından sağlanacağı, havaalanlarının iç güvenliğiyle BAE'den bir şirketin ilgileneceği bilgisini veren Ahmadi, şöyle konuştu:Rusya, BAE, Türkiye, Katar, İran, Özbekistan ve diğer ülkeler ile uçak seferlerin yeniden başlayacağını aktaran yetkili, “Tüm uçuşlar daha önce olduğu gibi yeniden başlayacak, uçuşlar şimdi de mevcut. Önceleri Katar'a düzenli seferler yapılıyordu, şimdi charter seferler yapılıyor. Yabancı havayolu şirketleri olağan düzende Afganistan'a uçuşlar düzenliyor, örneğin İranlı Mahan ve Taban, ayrıca Pakistanlı PIA şirketi. Afganistan'da yurtdışı için ekonomik bilet bile satın alınabiliyor. Bu yakınlarda Ariana havayolu şirketi, Pakistan'a normal uçuşlara yeniden başladı, oldukça düşük fiyata bilet satıyor” diye konuştu.Afganistan’daki bankacılık sisteminin çalıştığına dikkat çeken Ahmadi, sistemin bilet satın almak ve diğer hizmetler almak için kullanılabildiğini söyledi. Afgan yetkili ayrıca bu alana yatırım yapmak isteyen birkaç yabancı şirketin Taliban ile görüşmeler yaptığını, ancak Taliban'ın yalnızca BAE şirketiyle çalışmaya karar verdiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/turkiye-katar-ve-taliban-kabil-havalimaninin-yonetimi-icin-bazi-konularda-anlasti-1053215525.html
afganistan
bae
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048617260_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_916a3921759506ee02b4420ea70a84ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, bae, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Kabil Havalimanı, BAE'den bir şirketin yardımıyla uluslararası seferlere yeniden açılacak
Abone ol
Afgan basınında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Emirates ve Fly Dubai havayolu şirketlerinin, ayrıca Türk Hava Yolları’nın çalışanları, havalimanının çalışmalarını tanımak ve kontrol etmek için Kabil'i ziyaret etti.
Daha önce ise BAE'nin (terör faaliyetleri nedeniyle BM’nin yaptırım listesinde yer alan) Taliban ile, hakları Abu Dabi'de elde edilen bir havalimanı güvenlik anlaşması imzaladıktan sonra uçak seferlerini yeniden başlatmayı planladığı bildirilmişti.
Anlaşmaya göre güvenliği kim ve hangi açılardan sağlayacak? Uçak seferleri nereye ve hangi formatta yapılacak? Parasal etkileşim nasıl gerçekleşecek?
Taliban geçici hükümetinin Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmadi, Sputnik Afganistan'a demecinde bu soruları yanıtlamaya çalıştı.
Kabil Havalimanı’nın ve diğer havaalanlarının dış çevre güvenliğinin Taliban tarafından sağlanacağı, havaalanlarının iç güvenliğiyle BAE'den bir şirketin ilgileneceği bilgisini veren Ahmadi, şöyle konuştu:
“Bu, yalnızca bagaj kontrolleri, yolcu ve kargo uçakları, yer hizmetleri araçları kontrolleri ve teknik bileşenler dahil olmak üzere sivil şahısları ilgilendiren iç güvenliği ifade ediyor. BAE'den GAAC şirketi ile tüm bu hususları düzenleyen bir anlaşma imzalandı. Anlaşma Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar olmak üzere Afganistan’ın 4 havaalanının teknik ve yer hizmetlerini kapsıyor.”
Rusya, BAE, Türkiye, Katar, İran, Özbekistan ve diğer ülkeler ile uçak seferlerin yeniden başlayacağını aktaran yetkili, “Tüm uçuşlar daha önce olduğu gibi yeniden başlayacak, uçuşlar şimdi de mevcut. Önceleri Katar'a düzenli seferler yapılıyordu, şimdi charter seferler yapılıyor. Yabancı havayolu şirketleri olağan düzende Afganistan'a uçuşlar düzenliyor, örneğin İranlı Mahan ve Taban, ayrıca Pakistanlı PIA şirketi. Afganistan'da yurtdışı için ekonomik bilet bile satın alınabiliyor. Bu yakınlarda Ariana havayolu şirketi, Pakistan'a normal uçuşlara yeniden başladı, oldukça düşük fiyata bilet satıyor” diye konuştu.
Afganistan’daki bankacılık sisteminin çalıştığına dikkat çeken Ahmadi, sistemin bilet satın almak ve diğer hizmetler almak için kullanılabildiğini söyledi. Afgan yetkili ayrıca bu alana yatırım yapmak isteyen birkaç yabancı şirketin Taliban ile görüşmeler yaptığını, ancak Taliban'ın yalnızca BAE şirketiyle çalışmaya karar verdiğini ifade etti.