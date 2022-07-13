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https://tr.sputniknews.com/20220713/mesire-alaninda-hortum-saskinligi-mangali-altina-yakacaksin-hemen-yanar-1058668477.html
Mesire alanında hortum şaşkınlığı: 'Mangalı altına yakacaksın, hemen yanar'
Mesire alanında hortum şaşkınlığı: 'Mangalı altına yakacaksın, hemen yanar'
Antalya’da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Kısa süreli korku yerini seyir zevkine bırakırken, hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
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hortum
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Antalya’daki olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi.Piknik yapmak için bölgede bulunanlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi. Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise “Mangalı bunun altında yakacaksın, hemen yanar” dediği anlar görüntüye yansıdı.Hortum kısa süre sonra kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220711/duzcede-denizde-hortum-olustu-1058605237.html
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hortum, antalya

Mesire alanında hortum şaşkınlığı: 'Mangalı altına yakacaksın, hemen yanar'

15:23 13.07.2022 (güncellendi: 15:47 13.07.2022)
© İHAMesire alanında hortum
Mesire alanında hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA
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Antalya’da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Kısa süreli korku yerini seyir zevkine bırakırken, hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.
Antalya’daki olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi.
Piknik yapmak için bölgede bulunanlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi. Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise “Mangalı bunun altında yakacaksın, hemen yanar” dediği anlar görüntüye yansıdı.
Hortum kısa süre sonra kayboldu.
düzce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
YAŞAM
Düzce'de denizde hortum oluştu
11 Temmuz, 23:40
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