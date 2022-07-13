https://tr.sputniknews.com/20220713/mesire-alaninda-hortum-saskinligi-mangali-altina-yakacaksin-hemen-yanar-1058668477.html
Mesire alanında hortum şaşkınlığı: 'Mangalı altına yakacaksın, hemen yanar'
Mesire alanında hortum şaşkınlığı: 'Mangalı altına yakacaksın, hemen yanar'
Antalya’da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Kısa süreli korku yerini seyir zevkine bırakırken, hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:23+0300
2022-07-13T15:23+0300
2022-07-13T15:47+0300
hortum
antalya
yaşam
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Antalya’daki olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi.Piknik yapmak için bölgede bulunanlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi. Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise “Mangalı bunun altında yakacaksın, hemen yanar” dediği anlar görüntüye yansıdı.Hortum kısa süre sonra kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220711/duzcede-denizde-hortum-olustu-1058605237.html
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hortum, antalya
Mesire alanında hortum şaşkınlığı: 'Mangalı altına yakacaksın, hemen yanar'
15:23 13.07.2022 (güncellendi: 15:47 13.07.2022) Abone ol
Antalya’da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Kısa süreli korku yerini seyir zevkine bırakırken, hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.
Antalya’daki olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi.
Piknik yapmak için bölgede bulunanlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi. Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise “Mangalı bunun altında yakacaksın, hemen yanar” dediği anlar görüntüye yansıdı.
Hortum kısa süre sonra kayboldu.