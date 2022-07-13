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Osman Müftüoğlu yeni varyant için uyardı: Kurtulmanız mucize, sürü bağışıklığı hayal
Osman Müftüoğlu yeni varyant için uyardı: Kurtulmanız mucize, sürü bağışıklığı hayal
Prof. Osman Müftüoğlu koronavirüsün yeni varyantına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Müftüoğlu, "Zaten böyle olduğu için de... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T13:29+0300
2022-07-13T13:49+0300
osman müftüoğlu
koronavirüs
varyant
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Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün yeni varyantına karşı uyarılarda bulunduğu yazısında alınması gereken tedbirleri de sıraladı. "Tamam, anlaşılan o ki bu yeni alt varyant BA.5 kolay kolay akciğerlere inmiyor ve genelde ağır bir hastalık tablosu oluşturmuyor" diyen Müftüoğlu, "Ama bilelim ki bu yeni alt varyant şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı. Ne orijinal Vuhan virüsüne, ne de Alfa’ya, Delta’ya, Beta’ya, Mu’ya, Gamma’ya benziyor" ifadelerini kullandı.Müftüoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
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osman müftüoğlu, varyant

Osman Müftüoğlu yeni varyant için uyardı: Kurtulmanız mucize, sürü bağışıklığı hayal

13:29 13.07.2022 (güncellendi: 13:49 13.07.2022)
© Fotoğraf : YouTube/NTVProf. Dr. Osman Müftüoğlu
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Fotoğraf : YouTube/NTV
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Prof. Osman Müftüoğlu koronavirüsün yeni varyantına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Müftüoğlu, "Zaten böyle olduğu için de 'sürü bağışıklığı' umudu neredeyse hayal olmuş durumda. İşte bu nedenle 'Korkmayalım, endişe etmeyelim' ama lütfen 'riskli alanlarda maskeleri takmayı' sürdürelim" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün yeni varyantına karşı uyarılarda bulunduğu yazısında alınması gereken tedbirleri de sıraladı.
"Tamam, anlaşılan o ki bu yeni alt varyant BA.5 kolay kolay akciğerlere inmiyor ve genelde ağır bir hastalık tablosu oluşturmuyor" diyen Müftüoğlu, "Ama bilelim ki bu yeni alt varyant şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı. Ne orijinal Vuhan virüsüne, ne de Alfa’ya, Delta’ya, Beta’ya, Mu’ya, Gamma’ya benziyor" ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öncekilerden çok farklı bir alt varyant bu. Diğerlerinden çok daha kolay, çok daha hızlı bulaşabilme kabiliyeti var. İşin kötüsü daha önce aşılarınızı tamamlayıp tamamlamadığınızı, hatta hastalığı (Kovid-19) geçirip geçirmediğinizi de ciddiye almıyor (!), onu bir şekilde kaptıysanız eğer ondan hastalanmadan kurtulmanız âdeta mucize haline geliyor. Zaten böyle olduğu için de 'sürü bağışıklığı' umudu neredeyse hayal olmuş durumda. İşte bu nedenle 'Korkmayalım, endişe etmeyelim' ama lütfen 'riskli alanlarda maskeleri takmayı' sürdürelim. Daha da önemlisi eğer grip ve benzeri bir durumla karşı karşıyaysak muhtemel bir 'Kovid taşıyıcısı ve yayıcısı' olabileceğimizi dikkate alarak mutlaka ama mutlaka maske takalım ve mümkünse kalabalıklara karışmayalım. Özellikle risk grubundaysak ve son aşımızın üzerinden 4 aydan daha uzun bir süre geçmişse hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmayı unutmayalım."

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