Rus heyeti, tahıl koridoru zirvesi için İstanbul'a geldi

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Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacak. Rus heyetinin zirve için İstanbul'a geldiği bildirildi.