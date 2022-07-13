https://tr.sputniknews.com/20220713/rus-heyeti-tahil-koridoru-zirvesi-icin-istanbula-geldi-1058658072.html
Rus heyeti, tahıl koridoru zirvesi için İstanbul'a geldi
Rus heyeti, tahıl koridoru zirvesi için İstanbul'a geldi
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacak. Rus heyetinin zirve için İstanbul'a geldiği bildirildi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T11:29+0300
2022-07-13T11:29+0300
2022-07-13T11:29+0300
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rusya
Rus heyeti, tahıl koridoru zirvesi için İstanbul'a geldi
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Ayrıntılar geliyor
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacak. Rus heyetinin zirve için İstanbul'a geldiği bildirildi.