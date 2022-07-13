https://tr.sputniknews.com/20220713/rusya-ukrayna-turkiye-ve-bm-yetkililerinin-istanbuldaki-tahil-konulu-gorusmeleri-basladi-1058666666.html

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM yetkililerinin İstanbul’daki tahıl konulu görüşmeleri başladı

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM yetkililerinin İstanbul’daki tahıl konulu görüşmeleri başladı

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin Ukrayna’daki tahılın ülkeden güvenli bir biçimde nasıl çıkarılabileceğini ele alacakları... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T14:40+0300

2022-07-13T14:40+0300

2022-07-13T16:04+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

türkiye

birleşmiş milletler (bm)

tahıl

istanbul

görüşme

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RİA Novosti haber ajansı, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin askeri heyetleri ile BM yetkilileri arasındaki Ukrayna’daki tahılın sevkiyatını ele alacakları görüşmenin İstanbul’da başladığını aktardı.Söz konusu görüşme, tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna taraflarını bir araya getiren ilk görüşme olma özelliğini taşıyor. İstanbul’daki görüşmenin yeri açıklanmadı ve temaslar basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.Ukrayna tarafının Karadeniz’e döşediği mayınlar nedeniyle ülkedeki tahıl güvenli bir biçimde ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılamıyor.Moskova, tahılın çıkması için en başta mayınların temizlenmesi gerektiğini söylüyor fakat Kiev, şimdiye dek buna yanaşmış değil. Rusya ayrıca, tahıl gemileriyle Ukrayna’ya gizlice silah tedariki yapılmaması için gemilerin yükünü denetleme hakkına sahip olmak istiyor.İstanbul’daki görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya ile tahıl konusunda anlaşmaya varmaya ‘sadece iki adım uzakta olduklarını’ söyledi.Bu sırada, barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna delegasyonlarını bir araya getiren son görüşme de yine İstanbul’da mart sonunda gerçekleştirilmişti. Taraflar arasında yapılacak barış anlaşmasının genel hatları üstünde anlaşılan bu görüşmenin ardından Ukrayna bazı maddeler konusunda geri adım atmış, daha sonra da görüşmeler tıkanmıştı.Peskov: Ukrayna'dan tahıl ihracına ilişkin anlaşma çalışmaları askeri yetkililer ile yürütülüyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tahıl ihracına ilişkin anlaşma ile ilgili çalışmaların Rus askeri yetkililer tarafından yürütüldüğünü belirtti.Bugünkü basın toplantısında Kiev’in ‘Ukrayna topraklarından tahıl ihracatı konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varmaktan bir taş atımı kadar uzakta’ olduğu şeklindeki açıklamaları yorumlayan Peskov, “Bu çalışma askeri yetkililer üzerinden yürütülüyor ve gerektikçe oradan bilgi sağlanacak” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220713/rus-heyeti-tahil-koridoru-zirvesi-icin-istanbula-geldi-1058658072.html

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rusya, ukrayna, türkiye, birleşmiş milletler (bm), tahıl, istanbul, görüşme