Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/rusya-ukrayna-turkiye-ve-bm-yetkililerinin-istanbuldaki-tahil-konulu-gorusmeleri-basladi-1058666666.html
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM yetkililerinin İstanbul’daki tahıl konulu görüşmeleri başladı
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM yetkililerinin İstanbul’daki tahıl konulu görüşmeleri başladı
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin Ukrayna’daki tahılın ülkeden güvenli bir biçimde nasıl çıkarılabileceğini ele alacakları... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T14:40+0300
2022-07-13T16:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
türkiye
birleşmiş milletler (bm)
tahıl
istanbul
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055126338_0:189:3239:2010_1920x0_80_0_0_dca349a7b9cddbd0b6afe3abe87cc96a.jpg
RİA Novosti haber ajansı, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin askeri heyetleri ile BM yetkilileri arasındaki Ukrayna’daki tahılın sevkiyatını ele alacakları görüşmenin İstanbul’da başladığını aktardı.Söz konusu görüşme, tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna taraflarını bir araya getiren ilk görüşme olma özelliğini taşıyor. İstanbul’daki görüşmenin yeri açıklanmadı ve temaslar basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.Ukrayna tarafının Karadeniz’e döşediği mayınlar nedeniyle ülkedeki tahıl güvenli bir biçimde ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılamıyor.Moskova, tahılın çıkması için en başta mayınların temizlenmesi gerektiğini söylüyor fakat Kiev, şimdiye dek buna yanaşmış değil. Rusya ayrıca, tahıl gemileriyle Ukrayna’ya gizlice silah tedariki yapılmaması için gemilerin yükünü denetleme hakkına sahip olmak istiyor.İstanbul’daki görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya ile tahıl konusunda anlaşmaya varmaya ‘sadece iki adım uzakta olduklarını’ söyledi.Bu sırada, barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna delegasyonlarını bir araya getiren son görüşme de yine İstanbul’da mart sonunda gerçekleştirilmişti. Taraflar arasında yapılacak barış anlaşmasının genel hatları üstünde anlaşılan bu görüşmenin ardından Ukrayna bazı maddeler konusunda geri adım atmış, daha sonra da görüşmeler tıkanmıştı.Peskov: Ukrayna'dan tahıl ihracına ilişkin anlaşma çalışmaları askeri yetkililer ile yürütülüyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tahıl ihracına ilişkin anlaşma ile ilgili çalışmaların Rus askeri yetkililer tarafından yürütüldüğünü belirtti.Bugünkü basın toplantısında Kiev’in ‘Ukrayna topraklarından tahıl ihracatı konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varmaktan bir taş atımı kadar uzakta’ olduğu şeklindeki açıklamaları yorumlayan Peskov, “Bu çalışma askeri yetkililer üzerinden yürütülüyor ve gerektikçe oradan bilgi sağlanacak” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220713/rus-heyeti-tahil-koridoru-zirvesi-icin-istanbula-geldi-1058658072.html
rusya
ukrayna
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055126338_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_2f488d20eb88fd6928caa2edf858974a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, türkiye, birleşmiş milletler (bm), tahıl, istanbul, görüşme

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM yetkililerinin İstanbul’daki tahıl konulu görüşmeleri başladı

14:40 13.07.2022 (güncellendi: 16:04 13.07.2022)
© SputnikTürkiye - Rusya - Ukrayna
Türkiye - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin Ukrayna’daki tahılın ülkeden güvenli bir biçimde nasıl çıkarılabileceğini ele alacakları İstanbul görüşmesinin başladığı duyuruldu.
RİA Novosti haber ajansı, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin askeri heyetleri ile BM yetkilileri arasındaki Ukrayna’daki tahılın sevkiyatını ele alacakları görüşmenin İstanbul’da başladığını aktardı.
Söz konusu görüşme, tahıl konusunda Rusya ve Ukrayna taraflarını bir araya getiren ilk görüşme olma özelliğini taşıyor. İstanbul’daki görüşmenin yeri açıklanmadı ve temaslar basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Ukrayna tarafının Karadeniz’e döşediği mayınlar nedeniyle ülkedeki tahıl güvenli bir biçimde ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılamıyor.
Moskova, tahılın çıkması için en başta mayınların temizlenmesi gerektiğini söylüyor fakat Kiev, şimdiye dek buna yanaşmış değil. Rusya ayrıca, tahıl gemileriyle Ukrayna’ya gizlice silah tedariki yapılmaması için gemilerin yükünü denetleme hakkına sahip olmak istiyor.
İstanbul’daki görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya ile tahıl konusunda anlaşmaya varmaya ‘sadece iki adım uzakta olduklarını’ söyledi.
Bu sırada, barış görüşmeleri kapsamında Rusya ve Ukrayna delegasyonlarını bir araya getiren son görüşme de yine İstanbul’da mart sonunda gerçekleştirilmişti. Taraflar arasında yapılacak barış anlaşmasının genel hatları üstünde anlaşılan bu görüşmenin ardından Ukrayna bazı maddeler konusunda geri adım atmış, daha sonra da görüşmeler tıkanmıştı.

Peskov: Ukrayna'dan tahıl ihracına ilişkin anlaşma çalışmaları askeri yetkililer ile yürütülüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tahıl ihracına ilişkin anlaşma ile ilgili çalışmaların Rus askeri yetkililer tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Bugünkü basın toplantısında Kiev’in ‘Ukrayna topraklarından tahıl ihracatı konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varmaktan bir taş atımı kadar uzakta’ olduğu şeklindeki açıklamaları yorumlayan Peskov, “Bu çalışma askeri yetkililer üzerinden yürütülüyor ve gerektikçe oradan bilgi sağlanacak” diye konuştu.
Türkiye - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
Ukrayna krizi
Rus heyeti, tahıl koridoru zirvesi için İstanbul'a geldi
11:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала