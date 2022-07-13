https://tr.sputniknews.com/20220713/sahillerde-nufus-patladi-bodrumun-188-binlik-nufusu-1-milyona-dayandi-1058658566.html

Sahillerde nüfus patlaması: Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı

Sahillerde nüfus patlaması: Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı

Dokuz günlük bayram tatilinde büyük bayram göçü yaşanırken kentlerdeki nüfus sahillerde buluştu. Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı. Çeşme’de nüfus... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T11:38+0300

2022-07-13T11:38+0300

2022-07-13T12:19+0300

türkiye

türkiye

tatil

kalabalık

bodrum

antalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058586936_0:58:1191:728_1920x0_80_0_0_4b49ec1c06a147972893c03ba482a4dc.png

Muğla, İzmir, Antalya gibi turistik merkezler bayramda akın akın gelen tatilcileri ağırlarken nüfusları kat kat arttı. Muğla’nın 1 milyon 21 bin 141 olan nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde yaklaşık 3 milyona ulaştı. Turistlik tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, turisttik ilçelere araç girişi bayramın son günü olan dün de devam etti.Bodrum'a 250 bin araç giriş yaptıDünyanın en önemli Turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığına dikkati çeken Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, arife gününden itibaren ilçeye 250 binin üzerinde aracın giriş yaptığını söyledi: Çeşme'deki yoğunluktan dolayı elektrik kesildiİzmir’in Çeşme ilçesinde nüfus yaklaşık 20 kat artarak 1 milyona yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90’a ulaştı.İlçedeki yoğunluk nedeniyle tatilcilerin otoparklarda bile yer bulmakta zorlandığı belirtildi. İzmir-Çeşme Çevreyolunda da Çeşme yönüne akın vardı. Öte yandan fazla tüketimden dolayı ilçenin birkaç noktasında elektrik kesintileri yaşandı.Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok “48 bin nüfusu olan ilçede nüfus 20 kat artarak 1 milyona dayandı. Bu sayının büyük çoğunluğunu yerli turistler oluşturuyor” dedi.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da şu bilgileri verdi: “Bayramın 2’nci ve 3’üncü gününde otellerdeki doluluk oranları yüzde 90 ila 100 arasındaydı ve nüfus da 1 milyona ulaştı. Bu da esnafa olumlu bir şekilde yansıdı. Tabii ki ufak tefek sorunlar oldu ancak böyle ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde buradaki yerli vatandaşımızın da esnafımıza destek anlamında sıkıntıya katlandığını düşünüyorum.”Kemer nüfusu 3.5 kat arttıKurban Bayramı’nda Antalya’nın Kemer ilçesinde doluluk oranı ilçe nüfusunun 3.5 katına ulaştı. Kemer Belediyesi verilerine göre, 45 bin nüfusun bulunduğu Kemer’de yerli ve yabancı turistlerin toplamı günlük 150 bin civarında. Bu rakam, günübirlik ziyaretçilerle birlikte 170 bine yükseliyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şu ana kadar alınan rezervasyonlara göre bu sayıların ağustos sonuna kadar aynı şekilde seyredeceğini belirtti. Topaloğlu, “Bayram dolayısıyla turizmcilerimizi otellerinde ziyaret ettim. Birçok otelimizde ağustos sonuna kadar dolulukların bu seviyede devam edeceğini öğrendim” dedi.Alanya'ya 1.5 milyon ziyaretçi geldiAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan bölgeyle ilgili şöyle bilgi verdi: “Alanya’da oteller yüzde 95-100 doluluklara ulaştı. Kent nüfusumuzda günlük sirkülasyonla bu sayı 1.5 milyonu buldu. Ekiplerimiz, huzurlu bir Tatil için sürekli hizmet verdi. Teyakkuz halinde sahada çalışarak, gerekli tüm tedbirleri alarak Kurban Bayramı’nı tamamladık. Temmuz ve ağustos aylarında doluluğun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.”Çıralı nüfusu 30 bin, Olimpos 10 binAntalya’nın koyları, kumsalı, doğası ile Yanartaş, Olimpos Antik Kenti gibi tarihi ve mitolojik efsaneleriyle öne çıkan Çıralı ve Olimpos tatil beldeleri, turist akınına uğradı. Birçok tesiste doluluk yüzde 100’e ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle 1074 nüfuslu Çıralı’da nüfus 30 bini, 1200 nüfuslu Olimpos’ta ise 10 bini buldu.

https://tr.sputniknews.com/20220712/saros-korfezinde-tatil-faturasi-sahillerinden-3-gunde-150-kamyon-cop-toplandi-1058620819.html

türkiye

bodrum

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tatil, kalabalık, bodrum, antalya