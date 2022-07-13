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https://tr.sputniknews.com/20220713/sahillerde-nufus-patladi-bodrumun-188-binlik-nufusu-1-milyona-dayandi-1058658566.html
Sahillerde nüfus patlaması: Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı
Sahillerde nüfus patlaması: Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı
Dokuz günlük bayram tatilinde büyük bayram göçü yaşanırken kentlerdeki nüfus sahillerde buluştu. Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı. Çeşme’de nüfus... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T11:38+0300
2022-07-13T12:19+0300
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Muğla, İzmir, Antalya gibi turistik merkezler bayramda akın akın gelen tatilcileri ağırlarken nüfusları kat kat arttı. Muğla’nın 1 milyon 21 bin 141 olan nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde yaklaşık 3 milyona ulaştı. Turistlik tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, turisttik ilçelere araç girişi bayramın son günü olan dün de devam etti.Bodrum'a 250 bin araç giriş yaptıDünyanın en önemli Turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığına dikkati çeken Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, arife gününden itibaren ilçeye 250 binin üzerinde aracın giriş yaptığını söyledi: Çeşme'deki yoğunluktan dolayı elektrik kesildiİzmir’in Çeşme ilçesinde nüfus yaklaşık 20 kat artarak 1 milyona yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90’a ulaştı.İlçedeki yoğunluk nedeniyle tatilcilerin otoparklarda bile yer bulmakta zorlandığı belirtildi. İzmir-Çeşme Çevreyolunda da Çeşme yönüne akın vardı. Öte yandan fazla tüketimden dolayı ilçenin birkaç noktasında elektrik kesintileri yaşandı.Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok “48 bin nüfusu olan ilçede nüfus 20 kat artarak 1 milyona dayandı. Bu sayının büyük çoğunluğunu yerli turistler oluşturuyor” dedi.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da şu bilgileri verdi: “Bayramın 2’nci ve 3’üncü gününde otellerdeki doluluk oranları yüzde 90 ila 100 arasındaydı ve nüfus da 1 milyona ulaştı. Bu da esnafa olumlu bir şekilde yansıdı. Tabii ki ufak tefek sorunlar oldu ancak böyle ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde buradaki yerli vatandaşımızın da esnafımıza destek anlamında sıkıntıya katlandığını düşünüyorum.”Kemer nüfusu 3.5 kat arttıKurban Bayramı’nda Antalya’nın Kemer ilçesinde doluluk oranı ilçe nüfusunun 3.5 katına ulaştı. Kemer Belediyesi verilerine göre, 45 bin nüfusun bulunduğu Kemer’de yerli ve yabancı turistlerin toplamı günlük 150 bin civarında. Bu rakam, günübirlik ziyaretçilerle birlikte 170 bine yükseliyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şu ana kadar alınan rezervasyonlara göre bu sayıların ağustos sonuna kadar aynı şekilde seyredeceğini belirtti. Topaloğlu, “Bayram dolayısıyla turizmcilerimizi otellerinde ziyaret ettim. Birçok otelimizde ağustos sonuna kadar dolulukların bu seviyede devam edeceğini öğrendim” dedi.Alanya'ya 1.5 milyon ziyaretçi geldiAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan bölgeyle ilgili şöyle bilgi verdi: “Alanya’da oteller yüzde 95-100 doluluklara ulaştı. Kent nüfusumuzda günlük sirkülasyonla bu sayı 1.5 milyonu buldu. Ekiplerimiz, huzurlu bir Tatil için sürekli hizmet verdi. Teyakkuz halinde sahada çalışarak, gerekli tüm tedbirleri alarak Kurban Bayramı’nı tamamladık. Temmuz ve ağustos aylarında doluluğun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.”Çıralı nüfusu 30 bin, Olimpos 10 binAntalya’nın koyları, kumsalı, doğası ile Yanartaş, Olimpos Antik Kenti gibi tarihi ve mitolojik efsaneleriyle öne çıkan Çıralı ve Olimpos tatil beldeleri, turist akınına uğradı. Birçok tesiste doluluk yüzde 100’e ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle 1074 nüfuslu Çıralı’da nüfus 30 bini, 1200 nüfuslu Olimpos’ta ise 10 bini buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220712/saros-korfezinde-tatil-faturasi-sahillerinden-3-gunde-150-kamyon-cop-toplandi-1058620819.html
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türkiye, tatil, kalabalık, bodrum, antalya

Sahillerde nüfus patlaması: Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı

11:38 13.07.2022 (güncellendi: 12:19 13.07.2022)
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ABD'de deniz ayıları plaja girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA
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Dokuz günlük bayram tatilinde büyük bayram göçü yaşanırken kentlerdeki nüfus sahillerde buluştu. Bodrum’un 188 binlik nüfusu 1 milyona dayandı. Çeşme’de nüfus 20 kat, Kemer’de 3.5 kat, Şarköy’de sekiz kat arttı.
Muğla, İzmir, Antalya gibi turistik merkezler bayramda akın akın gelen tatilcileri ağırlarken nüfusları kat kat arttı. Muğla’nın 1 milyon 21 bin 141 olan nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde yaklaşık 3 milyona ulaştı. Turistlik tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, turisttik ilçelere araç girişi bayramın son günü olan dün de devam etti.

Bodrum'a 250 bin araç giriş yaptı

Dünyanın en önemli Turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığına dikkati çeken Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, arife gününden itibaren ilçeye 250 binin üzerinde aracın giriş yaptığını söyledi:
“Resmi nüfusu 188 bin olan Bodrum’un nüfusu yaklaşık 1 milyona dayandı. Kurban Bayramı öncesi otellere rezervasyonsuz gelmeyin çağrısı yapılan kentte, otellerde yüzde 90 ila yüzde 100 arasında değişen doluluk gözlendi. Pandeminin olduğu son iki yılın ardından yabancı turistte ciddi bir artış gözlendi. Özellikle İngiliz pazarından ciddi talep var. Bodrum-Milas Havalimanı haziran sonu rakamlarına baktığımızda yurtdışından 275 bine yakın yolcu geldi. Önceki sene ise bu rakam 93 bin civarındaydı.”

Çeşme'deki yoğunluktan dolayı elektrik kesildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde nüfus yaklaşık 20 kat artarak 1 milyona yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90’a ulaştı.
İlçedeki yoğunluk nedeniyle tatilcilerin otoparklarda bile yer bulmakta zorlandığı belirtildi. İzmir-Çeşme Çevreyolunda da Çeşme yönüne akın vardı. Öte yandan fazla tüketimden dolayı ilçenin birkaç noktasında elektrik kesintileri yaşandı.
Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok “48 bin nüfusu olan ilçede nüfus 20 kat artarak 1 milyona dayandı. Bu sayının büyük çoğunluğunu yerli turistler oluşturuyor” dedi.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da şu bilgileri verdi: “Bayramın 2’nci ve 3’üncü gününde otellerdeki doluluk oranları yüzde 90 ila 100 arasındaydı ve nüfus da 1 milyona ulaştı. Bu da esnafa olumlu bir şekilde yansıdı. Tabii ki ufak tefek sorunlar oldu ancak böyle ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde buradaki yerli vatandaşımızın da esnafımıza destek anlamında sıkıntıya katlandığını düşünüyorum.”

Kemer nüfusu 3.5 kat arttı

Kurban Bayramı’nda Antalya’nın Kemer ilçesinde doluluk oranı ilçe nüfusunun 3.5 katına ulaştı. Kemer Belediyesi verilerine göre, 45 bin nüfusun bulunduğu Kemer’de yerli ve yabancı turistlerin toplamı günlük 150 bin civarında. Bu rakam, günübirlik ziyaretçilerle birlikte 170 bine yükseliyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şu ana kadar alınan rezervasyonlara göre bu sayıların ağustos sonuna kadar aynı şekilde seyredeceğini belirtti. Topaloğlu, “Bayram dolayısıyla turizmcilerimizi otellerinde ziyaret ettim. Birçok otelimizde ağustos sonuna kadar dolulukların bu seviyede devam edeceğini öğrendim” dedi.

Alanya'ya 1.5 milyon ziyaretçi geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan bölgeyle ilgili şöyle bilgi verdi: “Alanya’da oteller yüzde 95-100 doluluklara ulaştı. Kent nüfusumuzda günlük sirkülasyonla bu sayı 1.5 milyonu buldu. Ekiplerimiz, huzurlu bir Tatil için sürekli hizmet verdi. Teyakkuz halinde sahada çalışarak, gerekli tüm tedbirleri alarak Kurban Bayramı’nı tamamladık. Temmuz ve ağustos aylarında doluluğun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.”

Çıralı nüfusu 30 bin, Olimpos 10 bin

Antalya’nın koyları, kumsalı, doğası ile Yanartaş, Olimpos Antik Kenti gibi tarihi ve mitolojik efsaneleriyle öne çıkan Çıralı ve Olimpos tatil beldeleri, turist akınına uğradı. Birçok tesiste doluluk yüzde 100’e ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle 1074 nüfuslu Çıralı’da nüfus 30 bini, 1200 nüfuslu Olimpos’ta ise 10 bini buldu.
Saros Körfezinde bayram faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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