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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti
Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından çarşamba günü istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etti... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T00:14+0300
2022-07-13T00:49+0300
sri lanka
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Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden ayrıldığı doğrulandı.BBC’nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeden ayrıldı.Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi.Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.Sri Lanka'daki durumSri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/sri-lanka-devlet-baskani-rajapaksanin-kardesinin-ulkeden-ayrilmasi-engellendi-1058645461.html
https://tr.sputniknews.com/20220711/protestolarin-surdugu-sri-lankada-devlet-baskani-resmen-acikladi-gorevi-birakiyor-1058571259.html
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sri lanka, gotabaya rajapaksa, son dakika

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti

00:14 13.07.2022 (güncellendi: 00:49 13.07.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARASri Lanka'yı hanedanlık gibi yöneten Mahinda Rajapaksa ve Gotabaya Rajapaksa (sağda) kardeşler
Sri Lanka'yı hanedanlık gibi yöneten Mahinda Rajapaksa ve Gotabaya Rajapaksa (sağda) kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından çarşamba günü istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etti. Rajapaksa’nın kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa da ülkeden ayrıldı.
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden ayrıldığı doğrulandı.
BBC’nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeden ayrıldı.
Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi.
Gıda kıtlığı yaşanan Sri Lanka'da 2-3 gün içinde ekmek de dahil olmak üzere unlu mamullerin tükenmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi
Dün, 22:48
Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.
Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.
Sri Lanka'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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Protestoların sürdüğü Sri Lanka'da Devlet Başkanı resmen açıkladı: Görevi bırakıyor
11 Temmuz, 11:00

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.
Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.
Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.
Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.
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