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Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda aydınlatma direğine yaslanınca elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Mustafa Uzun yaşamını yitirdi. Belediyeden... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T10:35+0300
2022-07-13T10:39+0300
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Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç öldü.Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'na gelen Mustafa Uzun (20), aydınlatma direğine yaslanınca yere yığıldı.Uzun'un elektrik akımına kapıldığı fark eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uzun kurtarılamadı.Belediyeden açıklama yapıldıÖte yandan, konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İlimiz Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220620/babasinin-balik-avlamak-icin-elektrik-akimi-verdigi-suda-hayatini-kaybetti-1057632768.html
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türkiye, trabzon, elektrik

Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

10:35 13.07.2022 (güncellendi: 10:39 13.07.2022)
© Fotoğraf : Michael DaltonSouth Seaside Park'ta yıldırım düşen plaj
South Seaside Park'ta yıldırım düşen plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Fotoğraf : Michael Dalton
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda aydınlatma direğine yaslanınca elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Mustafa Uzun yaşamını yitirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç öldü.

Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'na gelen Mustafa Uzun (20), aydınlatma direğine yaslanınca yere yığıldı.
Uzun'un elektrik akımına kapıldığı fark eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uzun kurtarılamadı.

Belediyeden açıklama yapıldı

Öte yandan, konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
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