https://tr.sputniknews.com/20220714/danimarkada-roller-coaster-raydan-cikti-14-yasindaki-cocuk-oldu-1058724027.html

Danimarka'da roller coaster raydan çıktı: 14 yaşındaki çocuk öldü

Danimarka'da roller coaster raydan çıktı: 14 yaşındaki çocuk öldü

Danimarka'da bir eğlence parkında roller coaster raydan çıktı. Olayda bir 14 yaşında bir çocuk ölürken, 13 yaşındaki bir başka çocuk ağır yaralandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T20:25+0300

2022-07-14T20:25+0300

2022-07-14T20:27+0300

danimarka

dünya

roller coaster

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058724880_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0ce9c4775486af75af55f6f3c9995af6.jpg

Danimarka'nın Aarhus kentinde, bir eğlence parkındaki roller coasterın (lunapark hızlı treni) arka kısmının raylardan çıkması sonucu 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.Tivoli Friheden Lunapark'ın yöneticisi Henrik Ragborg Olsen, yaptığı açıklamada, hızlı trenin arkasındaki iki koltukta bulunanların vagonun altında asılı kaldığını belirtti.Polis, kazada 13 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığını, 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.Kazanın ardından eğlence parkının kapatıldığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Eğlence parkının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saatte 70 kilometre hıza sahip roller coaster, 25 metre yüksekliğe ulaşıyor.

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

danimarka, roller coaster