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Danimarka'da roller coaster raydan çıktı: 14 yaşındaki çocuk öldü
Danimarka'da roller coaster raydan çıktı: 14 yaşındaki çocuk öldü
Danimarka'da bir eğlence parkında roller coaster raydan çıktı. Olayda bir 14 yaşında bir çocuk ölürken, 13 yaşındaki bir başka çocuk ağır yaralandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
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danimarka
dünya
roller coaster
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Danimarka'nın Aarhus kentinde, bir eğlence parkındaki roller coasterın (lunapark hızlı treni) arka kısmının raylardan çıkması sonucu 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.Tivoli Friheden Lunapark'ın yöneticisi Henrik Ragborg Olsen, yaptığı açıklamada, hızlı trenin arkasındaki iki koltukta bulunanların vagonun altında asılı kaldığını belirtti.Polis, kazada 13 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığını, 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.Kazanın ardından eğlence parkının kapatıldığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Eğlence parkının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saatte 70 kilometre hıza sahip roller coaster, 25 metre yüksekliğe ulaşıyor.
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Danimarka'da roller coaster raydan çıktı: 14 yaşındaki çocuk öldü

20:25 14.07.2022 (güncellendi: 20:27 14.07.2022)
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCKroller coaster
roller coaster - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK
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Danimarka'da bir eğlence parkında roller coaster raydan çıktı. Olayda bir 14 yaşında bir çocuk ölürken, 13 yaşındaki bir başka çocuk ağır yaralandı.
Danimarka'nın Aarhus kentinde, bir eğlence parkındaki roller coasterın (lunapark hızlı treni) arka kısmının raylardan çıkması sonucu 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Tivoli Friheden Lunapark'ın yöneticisi Henrik Ragborg Olsen, yaptığı açıklamada, hızlı trenin arkasındaki iki koltukta bulunanların vagonun altında asılı kaldığını belirtti.

Polis, kazada 13 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığını, 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın ardından eğlence parkının kapatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eğlence parkının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saatte 70 kilometre hıza sahip roller coaster, 25 metre yüksekliğe ulaşıyor.
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