https://tr.sputniknews.com/20220714/denizlide-tur-otobusu-sarampole-devrildi-1058701197.html

Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi

Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

denizli

trafik kazası

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.Şarampole devrilen otobüs, takla attı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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türkiye, denizli, trafik kazası