https://tr.sputniknews.com/20220714/denizlide-tur-otobusu-sarampole-devrildi-1058701197.html
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T12:18+0300
2022-07-14T12:18+0300
2022-07-14T12:18+0300
türkiye
türkiye
denizli
trafik kazası
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.Şarampole devrilen otobüs, takla attı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220710/kerimcan-durmaz-trafik-kazasi-gecirdi-1058551637.html
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denizli
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türkiye, denizli, trafik kazası
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.
Şarampole devrilen otobüs, takla attı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.