https://tr.sputniknews.com/20220714/donald-trumpin-eski-esi-ivana-trump-hayatini-kaybetti--1058732282.html

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında yaşamını yitirdi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T23:42+0300

2022-07-14T23:42+0300

2022-07-14T23:52+0300

dünya

donald trump

eş

ölüm

ivana trump

vefat

truth social

abd

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Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, ilk eşi Ivana Trump’ın New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.Yaptığı paylaşımda Trump, "Sevenlerine bunu bildirmekten dolayı oldukça üzgünüm. O, ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı. Üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric, onun için gurur ve neşe kaynağıydı. Hepimiz onunla gurur duyuyorduk, o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana" ifadelerini kullandı.Ivana Trump, Donald Trump'ın ilk eşi ve Donald Fr, Ivanka ve Eric Trump'ın da anneleri. Çekoslovakya'da doğup büyüyen Ivana, 1977 yılında Donald Trump ile evlenmişti. Çift, 1992 yılında ayrılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/trumptan-2024-secimi-adayligi-aciklamasi-1058726028.html

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donald trump, eş, ölüm, ivana trump, vefat, truth social, abd