https://tr.sputniknews.com/20220714/fransada-enflasyon-rekor-tazeledi-1058700137.html
Fransa'da enflasyon rekor tazeledi: 1991'den bu yana en yüksek seviyede
Fransa'da enflasyon rekor tazeledi: 1991'den bu yana en yüksek seviyede
Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 artarak yüzde 6.5 ile 1991'den bu yana en... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T11:48+0300
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ekonomi
fransa
enflasyon
ekonomi
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Fransa Devlet İstatistik Kurumu'nun (INSEE) açıkladığı verilere göre enflasyon, haziranda enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yüzde 6.5'e yükselerek 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Ülkede tüketici fiyat endeksi ise mayıs ayındaki yüzde 5.2'den yıllık yüzde 5.8'e çıktı.INSEE, enflasyonun enerji fiyatlarında yıllık bazda yaşanan yüzde 33.1 artıştan kaynaklandığını belirtti.Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, dün yaptığı açıklamada, stagflasyon ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Ülke, 2022'nin tamamında hala yüzde 2.3'lük bir ekonomik büyüme bekliyor.Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da açıklanan rakamın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 25 baz puanın üzerinde faiz artışı tartışmalarını şiddetlendirmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/abdde-enflasyon-rekor-tazeledi-1058671031.html
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fransa, enflasyon, ekonomi
Fransa'da enflasyon rekor tazeledi: 1991'den bu yana en yüksek seviyede
11:48 14.07.2022 (güncellendi: 11:51 14.07.2022) Abone ol
Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 artarak yüzde 6.5 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Fransa Devlet İstatistik Kurumu'nun (INSEE) açıkladığı verilere göre enflasyon, haziranda enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yüzde 6.5'e yükselerek 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Ülkede tüketici fiyat endeksi ise mayıs ayındaki yüzde 5.2'den yıllık yüzde 5.8'e çıktı.
INSEE, enflasyonun enerji fiyatlarında yıllık bazda yaşanan yüzde 33.1 artıştan kaynaklandığını belirtti.
Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, dün yaptığı açıklamada, stagflasyon ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Ülke, 2022'nin tamamında hala yüzde 2.3'lük bir ekonomik büyüme bekliyor.
Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da açıklanan rakamın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 25 baz puanın üzerinde faiz artışı tartışmalarını şiddetlendirmesi bekleniyor.