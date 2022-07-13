https://tr.sputniknews.com/20220713/abdde-enflasyon-rekor-tazeledi-1058671031.html

ABD'de enflasyon rekor tazeledi

ABD'de enflasyon rekor tazeledi

ABD’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. TÜFE, benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle haziranda piyasa... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T16:00+0300

2022-07-13T16:00+0300

2022-07-13T16:12+0300

abd

enflasyon

ekonomi

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ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 arttı. Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti. Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda da yüzde 9.1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8.8 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken, mayısta yıllık bazda yüzde 8,.6 seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü. Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7.5 ve yıllık yüzde 41.6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11.2 ve yıllık yüzde 59.9'luk artış gösterdi. Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 5.6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220712/beyaz-saray-haziran-enflasyonunun-yuksek-gelmesini-bekliyoruz-1058607530.html

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abd, enflasyon