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ABD'de enflasyon rekor tazeledi
ABD'de enflasyon rekor tazeledi
ABD’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. TÜFE, benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle haziranda piyasa... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T16:00+0300
2022-07-13T16:12+0300
abd
enflasyon
ekonomi
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ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 arttı. Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti. Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda da yüzde 9.1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8.8 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken, mayısta yıllık bazda yüzde 8,.6 seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü. Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7.5 ve yıllık yüzde 41.6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11.2 ve yıllık yüzde 59.9'luk artış gösterdi. Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 5.6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220712/beyaz-saray-haziran-enflasyonunun-yuksek-gelmesini-bekliyoruz-1058607530.html
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abd, enflasyon

ABD'de enflasyon rekor tazeledi

16:00 13.07.2022 (güncellendi: 16:12 13.07.2022)
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSABD enflasyon
ABD enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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ABD’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. TÜFE, benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle haziranda piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 arttı.
Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti.
Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda da yüzde 9.1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8.8 artması yönündeydi.
Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken, mayısta yıllık bazda yüzde 8,.6 seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.
Karine Jean-Pierre, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7.5 ve yıllık yüzde 41.6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11.2 ve yıllık yüzde 59.9'luk artış gösterdi.
Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 5.6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.
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