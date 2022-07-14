İspanya'dan Katar'a FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için yürüyerek gidiyor: 6 ayda Türkiye'ye ulaştı

© AA Yürüyüş rotası olarak seçtiği İspanya-Katar arasını daha önce de bisikletle geçtiğini anlatan Sanchez Cogedor, şunları kaydetti: "Bu rotayı daha önce çocuklara adayarak bisikletli olarak katettim. Bu yolculukta yine Edirne'den geçtim. Burada ve tüm yolculuk boyunca beni misafir edenler oldu. Normalde İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkıp yoluma devam edecektim ama biraz daha fazla yürüyerek Edirne'ye daha önce tanıştığım arkadaşları da görmeye geldim. Çok iyi dostluklar edindim. Onları da görmeye geldim. Dünya güzel bir yer. Hiç tanımadığım insanlar beni evlerine davet ediyor. Evlerinin anahtarlarını bana emanet ediyor, sofralarına davet ediyor. Bu yolculuk bana inanılmaz değerler kattı." Edirne'de başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi ve kültürel mekanları gezen Sanchez Cogedor, İstanbul'a doğru yol aldı.