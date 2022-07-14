https://tr.sputniknews.com/20220714/medipol-basaksehir-ozil-ile-sozlesme-imzaladi-artik-fenerbahce-ile-alakali-konusmak-istemiyorum-1058712762.html

Medipol Başakşehir, Özil ile sözleşme imzaladı: 'Artık Fenerbahçe ile alakalı konuşmak istemiyorum'

Medipol Başakşehir, Özil ile sözleşme imzaladı: 'Artık Fenerbahçe ile alakalı konuşmak istemiyorum'

Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T15:00+0300

2022-07-14T15:00+0300

2022-07-14T15:00+0300

spor

mesut özil

fenerbahçe

başakşehir

transfer

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058712603_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_3aa4d4f140480dce8ba4de4c957f9434.jpg

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde Mesut Özil, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.İmza töreninde, Mesut Özil'in eşi Amine, kızı Eda ve kardeşi Mutlu Özil de yer aldı.'Hedefim sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak'Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Hedefim Başakşehir'de elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak. Transfer süreci iyi geçti, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.Yıldız oyuncu, Medipol Başakşehir'de de 10 numaralı formayı giyeceğini açıklayarak, "Numara için de Berkay kardeşimle konuştuk. Önceden de tanıyorum, abi kardeş gibiyiz. Konuştuk, çok teşekkür ediyorum, saygı gösterdi numara 10'u bana verdi. Ona çok teşekkür ediyorum, en önemlisi sahada beraber olmak, birbirimize destek olmak, sahada mücadele edip takım arkadaşlarımla elimden gelen desteği vermek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.Fenerbahçe'yle ilgili çok fazla konuşmak istemediğinin altını çizen 33 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:Deneyimli futbolcu, fizik durumuyla ilgili bir soruya ise "İnsan kendisi çalıştığı zaman hocasız zor oluyor, elinden geleni yapıyor. Ama burada ekiplerle konuştuk, hocalarla konuştuk. Elimizden geleni yapacağız, hızlı şekilde sahada olabilmem için antrenmanlara başladık, çok iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda takımla antrenmanlara başlarım. Kariyerim boyunca her zaman zorluklarla buralara geldim. Yakın arkadaşlarım, ailem, biricik eşim ve kızım, onlar yanımda olduğu sürece kafa olarak rahat olurum. Bir işi yaptığımda severek yaptığım için problem yaşamayacağımı düşünüyorum." yanıtını verdi.Mesut, öncelikli hedefinin sağlıklı bir şekilde sahada olmak olduğunu da aktardı.Yıldız futbolcu, transferiyle ilgili olumlu tepkiler aldığını aktararak, "Çok pozitif geri dönüşler geldi. Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim, o da Başakşehir'di. Çok mutluyum. Tepkiler çok pozitif." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220712/mesut-ozil-basaksehirle-anlasti-1058624911.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mesut özil, fenerbahçe, başakşehir, transfer, anlaşma