Medipol Başakşehir, Özil ile sözleşme imzaladı: 'Artık Fenerbahçe ile alakalı konuşmak istemiyorum'

"Çok fazla Fenerbahçe'yle alakalı konuşmak istemiyorum artık, o konu benim için kapandı. Buraya mutlu olmak için geldim. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, tüm camia her zaman destek verdi, hala da destek veriyor. Futbolda bazen olabiliyor, hedeflerin oluyor, mutlu olmaya çalışıyorsun bazen işler rast gitmiyor, yollar ayrılıyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim. Orada o şansı bulamadım. Emre hocayı uzun yıllardır tanıyorum, konuştuk, anlattı bana futbol düşüncelerini, çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Her zaman demiştim, en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı, Fenerbahçe sayesinde futbola alıştım. Futbolda her zaman her şey olabiliyor. Hedefim sadece burada huzurlu olmak, futbol oynamak, aile gibiler, keyif alacağımı düşünüyorum. Bir sene sonra yine başkanımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz."