Medipol Başakşehir, Özil ile sözleşme imzaladı: 'Artık Fenerbahçe ile alakalı konuşmak istemiyorum'
© AAMesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı.
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Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı" dedi. Özil ayrıca artık Fenerbahçe hakkında çok fazla konuşmak istemediğini de belirtti.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde Mesut Özil, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde, Mesut Özil'in eşi Amine, kızı Eda ve kardeşi Mutlu Özil de yer aldı.
'Hedefim sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak'
Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Hedefim Başakşehir'de elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak. Transfer süreci iyi geçti, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu, Medipol Başakşehir'de de 10 numaralı formayı giyeceğini açıklayarak, "Numara için de Berkay kardeşimle konuştuk. Önceden de tanıyorum, abi kardeş gibiyiz. Konuştuk, çok teşekkür ediyorum, saygı gösterdi numara 10'u bana verdi. Ona çok teşekkür ediyorum, en önemlisi sahada beraber olmak, birbirimize destek olmak, sahada mücadele edip takım arkadaşlarımla elimden gelen desteği vermek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Fenerbahçe'yle ilgili çok fazla konuşmak istemediğinin altını çizen 33 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:
"Çok fazla Fenerbahçe'yle alakalı konuşmak istemiyorum artık, o konu benim için kapandı. Buraya mutlu olmak için geldim. Her zaman Fenerbahçeli olacağım, tüm camia her zaman destek verdi, hala da destek veriyor. Futbolda bazen olabiliyor, hedeflerin oluyor, mutlu olmaya çalışıyorsun bazen işler rast gitmiyor, yollar ayrılıyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim. Orada o şansı bulamadım. Emre hocayı uzun yıllardır tanıyorum, konuştuk, anlattı bana futbol düşüncelerini, çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Her zaman demiştim, en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı, Fenerbahçe sayesinde futbola alıştım. Futbolda her zaman her şey olabiliyor. Hedefim sadece burada huzurlu olmak, futbol oynamak, aile gibiler, keyif alacağımı düşünüyorum. Bir sene sonra yine başkanımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz."
Deneyimli futbolcu, fizik durumuyla ilgili bir soruya ise "İnsan kendisi çalıştığı zaman hocasız zor oluyor, elinden geleni yapıyor. Ama burada ekiplerle konuştuk, hocalarla konuştuk. Elimizden geleni yapacağız, hızlı şekilde sahada olabilmem için antrenmanlara başladık, çok iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda takımla antrenmanlara başlarım. Kariyerim boyunca her zaman zorluklarla buralara geldim. Yakın arkadaşlarım, ailem, biricik eşim ve kızım, onlar yanımda olduğu sürece kafa olarak rahat olurum. Bir işi yaptığımda severek yaptığım için problem yaşamayacağımı düşünüyorum." yanıtını verdi.
Mesut, öncelikli hedefinin sağlıklı bir şekilde sahada olmak olduğunu da aktardı.
Yıldız futbolcu, transferiyle ilgili olumlu tepkiler aldığını aktararak, "Çok pozitif geri dönüşler geldi. Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim, o da Başakşehir'di. Çok mutluyum. Tepkiler çok pozitif." ifadelerini kullandı.
12 Temmuz, 13:04