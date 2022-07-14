https://tr.sputniknews.com/20220714/nebati-sanayi-uretimi-verileri-doviz-kazandirici-sektorun-ivme-kazanarak-guclendigini-gosteriyor-1058713040.html

Nebati: Sanayi üretimi verileri döviz kazandırıcı sektörün ivme kazanarak güçlendiğini gösteriyor

Nebati: Sanayi üretimi verileri döviz kazandırıcı sektörün ivme kazanarak güçlendiğini gösteriyor

Bakan Nebati, "Sanayi üretimi verileri, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T15:03+0300

2022-07-14T15:03+0300

2022-07-14T15:08+0300

nureddin nebati

sanayi

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı sanayi üretim ve perakende satış endekslerine ilişkin paylaşım yaptı.Türkiye Ekonomi Modeli'nin nihai hedefinin büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmak olduğunu vurgulayan Nebati, "Dün açıklanan mayıs ayı iş gücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. Bugün açıklanan sanayi üretimi verileri ise Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.Nebati, mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi'nin piyasa beklentilerini aşarak yıllık yüzde 9.1 artış gösterdiğini anımsatarak, endeksin aylık artışının ise yüzde 0.5 olduğuna işaret etti.Reel sektörün perakende satışlarının mayıs ayında kuvvetli artış kaydettiğine dikkati çeken Nebati, "Sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 yılı mayıs ayında yıllık yüzde 20.8 oranında artmıştır. Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/sanayi-uretimi-mayista-artti-1058696958.html

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nureddin nebati, sanayi