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https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-abd-ukrayna-darbesindeki-rolunu-itiraf-etmeli-1058688913.html
Rusya: ABD, Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmeli
Rusya: ABD, Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmeli
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Polyanskiy, ABD’nin 2014 yılında Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini söyledi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, ABD’nin 2014 Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini belirtti.Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğu yönündeki itirafını değerlendiren Polyanskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:
https://tr.sputniknews.com/20220713/beyaz-saray-eski-ulusal-guvenlik-danismanindan-baska-ulkelerde-darbe-plani-itirafi-1058652332.html
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john bolton, ukrayna, darbe

Rusya: ABD, Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmeli

01:14 14.07.2022 (güncellendi: 01:15 14.07.2022)
© AP Photo / Efrem LukatskyABD ve Ukrayna askerlerinden askeri tatbikat
ABD ve Ukrayna askerlerinden askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Polyanskiy, ABD’nin 2014 yılında Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, ABD’nin 2014 Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğu yönündeki itirafını değerlendiren Polyanskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:

“ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı'nı devirmeye çalıştığını herkes biliyor. Şimdi ABD’nin 2014’te Ukrayna’daki yasadışı “Maydan” darbesindeki kilit rolünü itiraf etmesini bekliyoruz.”

ABD.Kapitol Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
DÜNYA
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanından 'başka ülkelerde darbe planı' itirafı
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