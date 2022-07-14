https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-abd-ukrayna-darbesindeki-rolunu-itiraf-etmeli-1058688913.html
Rusya: ABD, Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmeli
Rusya: ABD, Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmeli
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Polyanskiy, ABD’nin 2014 yılında Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini söyledi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T01:14+0300
2022-07-14T01:14+0300
2022-07-14T01:15+0300
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, ABD’nin 2014 Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini belirtti.Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğu yönündeki itirafını değerlendiren Polyanskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:
https://tr.sputniknews.com/20220713/beyaz-saray-eski-ulusal-guvenlik-danismanindan-baska-ulkelerde-darbe-plani-itirafi-1058652332.html
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john bolton, ukrayna, darbe
Rusya: ABD, Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmeli
01:14 14.07.2022 (güncellendi: 01:15 14.07.2022) Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Polyanskiy, ABD’nin 2014 yılında Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, ABD’nin 2014 Ukrayna darbesindeki rolünü itiraf etmesi gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğu yönündeki itirafını değerlendiren Polyanskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:
“ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı'nı devirmeye çalıştığını herkes biliyor. Şimdi ABD’nin 2014’te Ukrayna’daki yasadışı “Maydan” darbesindeki kilit rolünü itiraf etmesini bekliyoruz.”