https://tr.sputniknews.com/20220715/abdde-issizlik-maasi-basvurulari-8-ayin-zirvesinde-1058738129.html

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada 244 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T04:13+0300

2022-07-15T04:13+0300

2022-07-15T04:13+0300

ekonomi

abd

işsizlik

işsizlik maaşı

başvuru

rekor

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 244 bine yükseldi.Piyasa beklentilerini geride bırakarak 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 235 bin seviyesinde korundu.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 250 artarak 235 bin 750'ye çıktı.Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Temmuz ile biten haftada 41 bin kişi azalarak 1 milyon 331 bin seviyesine geriledi.Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin, sıkı para politikası ve finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220610/ilk-4-ayda-577-bin-kisi-issizlik-maasina-basvurdu-1057258988.html

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abd, işsizlik, işsizlik maaşı, başvuru, rekor