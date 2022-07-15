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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesinde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesinde
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada 244 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T04:13+0300
2022-07-15T04:13+0300
ekonomi
abd
işsizlik
işsizlik maaşı
başvuru
rekor
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 244 bine yükseldi.Piyasa beklentilerini geride bırakarak 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 235 bin seviyesinde korundu.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 250 artarak 235 bin 750'ye çıktı.Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Temmuz ile biten haftada 41 bin kişi azalarak 1 milyon 331 bin seviyesine geriledi.Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin, sıkı para politikası ve finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220610/ilk-4-ayda-577-bin-kisi-issizlik-maasina-basvurdu-1057258988.html
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abd, işsizlik, işsizlik maaşı, başvuru, rekor

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesinde

04:13 15.07.2022
© AAABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada 244 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 244 bine yükseldi.
Piyasa beklentilerini geride bırakarak 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 235 bin seviyesinde korundu.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 250 artarak 235 bin 750'ye çıktı.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Temmuz ile biten haftada 41 bin kişi azalarak 1 milyon 331 bin seviyesine geriledi.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin, sıkı para politikası ve finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.
TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
EKONOMİ
'İlk 4 ayda 577 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu'
10 Haziran , 23:30
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