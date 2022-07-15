https://tr.sputniknews.com/20220715/ayriliktan-haftalar-sonra-pique-taraftarlara-shakira-sarkisi-dinlerken-yakalandi--1058740604.html
Ayrılıktan haftalar sonra: Pique taraftarlara Shakira şarkısı dinlerken yakalandı
Ayrılıktan haftalar sonra: Pique taraftarlara Shakira şarkısı dinlerken yakalandı
11 yıllık ilişkilerini geçen ay bitiren Shakira- Pique çiftinin hayatlarına nasıl devam ettikleri merak konusu olurken işlerin Pique için iyi gitmediği... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T09:56+0300
2022-07-15T09:56+0300
2022-07-15T09:57+0300
yaşam
shakira
gerard pique
şarkı
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Dünyanın en göz önündeki çiftlerinden olan ama hazirandaki aldatma iddiaları sonrası ayrılık haberlerini doğrulayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve Barcelona'da top koşturan futbolcu Gerard Pique'nin ilişkileri bitmiş olsa da sosyal medyaya yansıyan bir video oldukça manidar bulundu. Pique'nin antrenman çıkışı bir noktada arabasını durdurmak zorunda kalmasıyla etrafını saran bazı taraftarlar arabada Shakira'nın 'Inevitable' (Türkçe 'Kaçınılmaz') şarkısı çaldığını fark edince cep telefonlarına sarıldı. '@carmonaa.23' adlı TikTok kullanıcısının şimdiden 4.5 milyon kez izlenen videosunda Pique başta düşünceli ve ciddi görünse de taraftarların yanına geldiğini görünce şaşırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/pique-shakirayi-aldatti-iddialari-sonrasi-ciftten-aciklama-11-yillik-birliktelik-sona-erdi-1057023681.html
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shakira, gerard pique, şarkı
Ayrılıktan haftalar sonra: Pique taraftarlara Shakira şarkısı dinlerken yakalandı
09:56 15.07.2022 (güncellendi: 09:57 15.07.2022) Abone ol
11 yıllık ilişkilerini geçen ay bitiren Shakira- Pique çiftinin hayatlarına nasıl devam ettikleri merak konusu olurken işlerin Pique için iyi gitmediği yorumları yaptıran bir video sosyal medyada viral oldu.
Dünyanın en göz önündeki çiftlerinden olan ama hazirandaki aldatma iddiaları sonrası ayrılık haberlerini doğrulayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve Barcelona'da top koşturan futbolcu Gerard Pique'nin ilişkileri bitmiş olsa da sosyal medyaya yansıyan bir video oldukça manidar bulundu.
Pique'nin antrenman çıkışı bir noktada arabasını durdurmak zorunda kalmasıyla etrafını saran bazı taraftarlar arabada Shakira'nın 'Inevitable' (Türkçe 'Kaçınılmaz') şarkısı çaldığını fark edince cep telefonlarına sarıldı.
'@carmonaa.23' adlı TikTok kullanıcısının şimdiden 4.5 milyon kez izlenen videosunda Pique başta düşünceli ve ciddi görünse de taraftarların yanına geldiğini görünce şaşırıyor.