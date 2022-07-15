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Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı
Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı
Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T18:36+0300
2022-07-15T18:43+0300
süleyman soylu
politika
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hakaret eden bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı

18:36 15.07.2022 (güncellendi: 18:43 15.07.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "İyilik İftarı" na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
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Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hakaret eden bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.
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