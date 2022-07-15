https://tr.sputniknews.com/20220715/bakan-soylu-15-temmuz-destanina-kufreden-seref-yoksunu-izmir-polisimiz-tarafindan-gozaltina-alindi-1058764585.html
Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı
Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı
Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T18:36+0300
2022-07-15T18:36+0300
2022-07-15T18:43+0300
süleyman soylu
politika
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hakaret eden bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı
18:36 15.07.2022 (güncellendi: 18:43 15.07.2022) Abone ol
Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hakaret eden bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.