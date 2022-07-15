https://tr.sputniknews.com/20220715/bakan-soylu-15-temmuz-destanina-kufreden-seref-yoksunu-izmir-polisimiz-tarafindan-gozaltina-alindi-1058764585.html

Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı

Soylu: 15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı

Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T18:36+0300

2022-07-15T18:36+0300

2022-07-15T18:43+0300

süleyman soylu

politika

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hakaret eden bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “15 Temmuz Destanı'na küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.

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süleyman soylu, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü