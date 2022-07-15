https://tr.sputniknews.com/20220715/barcelonaya-transfer-olan-emre-demirden-kayserispora-veda-mesaji-1058735851.html
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı
Kayserispor'dan İspanya'nın Barcelona Kulübüne transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T01:27+0300
2022-07-15T01:27+0300
2022-07-15T01:27+0300
spor
kayserispor
barcelona
transfer
veda
mesaj
emre demir
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Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emre Demir, yeni takımı Barcelona'nın çalışmalarına katılmak üzere İspanya'ya gitti.Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "8 yaşında akademisine girdiğim kulübümden ayrılma vakti. Bu şehir ve Kayserispor benim için her zaman ayrı bir öneme sahip olacak. Ben bu şehirde büyüdüm, evim gibi gördüm. Çok şükür evimizde, sahamızda büyük Kayserispor taraftarının önünde oynamak nasip oldu. Beni evladı olarak gören her zaman desteklerini hissettiğim tüm Kayseri şehrine teşekkür ederim. Barcelona'ya giderken sadece kulübüme değil evime de veda ediyorum. Yazmakla bitmeyecek daha birçok çok şey var. Yurt dışında, en büyük hayalim Barcelona Kulübünde, sizleri ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Üzerimde emeği olan altyapı hocalarıma, öğretmenlerime, A takım hocalarıma, kulüp personeline, menajerim Ahmet Bulut'a, sayın Berna Gözbaşı başkanımıza ve büyük Kayserispor taraftarına çok teşekkür ederim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek dileğiyle."
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kayserispor, barcelona, transfer, veda, mesaj, emre demir
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a veda mesajı
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Kayserispor'dan İspanya'nın Barcelona Kulübüne transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emre Demir, yeni takımı Barcelona'nın çalışmalarına katılmak üzere İspanya'ya gitti.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"8 yaşında akademisine girdiğim kulübümden ayrılma vakti. Bu şehir ve Kayserispor benim için her zaman ayrı bir öneme sahip olacak. Ben bu şehirde büyüdüm, evim gibi gördüm. Çok şükür evimizde, sahamızda büyük Kayserispor taraftarının önünde oynamak nasip oldu. Beni evladı olarak gören her zaman desteklerini hissettiğim tüm Kayseri şehrine teşekkür ederim.
Barcelona'ya giderken sadece kulübüme değil evime de veda ediyorum. Yazmakla bitmeyecek daha birçok çok şey var. Yurt dışında, en büyük hayalim Barcelona Kulübünde, sizleri ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Üzerimde emeği olan altyapı hocalarıma, öğretmenlerime, A takım hocalarıma, kulüp personeline, menajerim Ahmet Bulut'a, sayın Berna Gözbaşı başkanımıza ve büyük Kayserispor taraftarına çok teşekkür ederim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek dileğiyle."