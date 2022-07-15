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CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti
CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti
CIA Direktörü William Burns’un birkaç saatliğine Ermenistan'a gittiği, ziyaretle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T15:12+0300
2022-07-15T15:12+0300
2022-07-15T15:13+0300
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Sputnik Ermenistan’ın kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, CIA Direktörü William Burns birkaç saatliğine Ermenistan'a gitti. Amerikan istihbarat şefinin sabah saatlerinde planlanmış üst düzey toplantılara katılmak üzere Erivan'a gittiği kaydedildi. ABD Büyükelçiliği, Burns'ün ziyareti hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
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abd, cia, william burns, ermenistan, erivan
CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti
15:12 15.07.2022 (güncellendi: 15:13 15.07.2022) Abone ol
CIA Direktörü William Burns’un birkaç saatliğine Ermenistan'a gittiği, ziyaretle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.
Sputnik Ermenistan’ın kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, CIA Direktörü William Burns birkaç saatliğine Ermenistan'a gitti.
Amerikan istihbarat şefinin sabah saatlerinde planlanmış üst düzey toplantılara katılmak üzere Erivan'a gittiği kaydedildi.
ABD Büyükelçiliği, Burns'ün ziyareti hakkında herhangi bir bilgi vermedi.