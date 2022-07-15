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CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti
CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti
CIA Direktörü William Burns’un birkaç saatliğine Ermenistan'a gittiği, ziyaretle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
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Sputnik Ermenistan’ın kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, CIA Direktörü William Burns birkaç saatliğine Ermenistan'a gitti. Amerikan istihbarat şefinin sabah saatlerinde planlanmış üst düzey toplantılara katılmak üzere Erivan'a gittiği kaydedildi. ABD Büyükelçiliği, Burns'ün ziyareti hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
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abd, cia, william burns, ermenistan, erivan

CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti

15:12 15.07.2022 (güncellendi: 15:13 15.07.2022)
© REUTERSWilliam Burns
William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© REUTERS
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CIA Direktörü William Burns’un birkaç saatliğine Ermenistan'a gittiği, ziyaretle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.
Sputnik Ermenistan’ın kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, CIA Direktörü William Burns birkaç saatliğine Ermenistan'a gitti.
Amerikan istihbarat şefinin sabah saatlerinde planlanmış üst düzey toplantılara katılmak üzere Erivan'a gittiği kaydedildi.
ABD Büyükelçiliği, Burns'ün ziyareti hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
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