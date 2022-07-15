https://tr.sputniknews.com/20220715/cia-direktoru-burns-ermenistana-gitti--1058756970.html

CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti

CIA Direktörü Burns, Ermenistan'a gitti

CIA Direktörü William Burns’un birkaç saatliğine Ermenistan'a gittiği, ziyaretle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T15:12+0300

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Sputnik Ermenistan’ın kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, CIA Direktörü William Burns birkaç saatliğine Ermenistan'a gitti. Amerikan istihbarat şefinin sabah saatlerinde planlanmış üst düzey toplantılara katılmak üzere Erivan'a gittiği kaydedildi. ABD Büyükelçiliği, Burns'ün ziyareti hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

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abd, cia, william burns, ermenistan, erivan