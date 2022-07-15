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https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-haskoy-yahudi-mezarligina-yapilan-menfur-saldiriyi-kiniyoruz-1058747695.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hasköy Yahudi mezarlığına yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hasköy Yahudi mezarlığına yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-15T12:14+0300
türkiye
türkiye
yahudi
mezarlık
ömer çelik
ibrahim kalın
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Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşanan saldırıya tepki göstererek, "Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenliği bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/haskoy-yahudi-mezarligina-saldiri-36-mezar-tasi-kirildi-1058740488.html
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türkiye, yahudi, mezarlık, ömer çelik, ibrahim kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hasköy Yahudi mezarlığına yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz

12:14 15.07.2022
© Türkiye Hahambaşılığı Vakfı/TwitterHasköy Yahudi mezarlığına saldırı
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© Türkiye Hahambaşılığı Vakfı/Twitter
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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşanan saldırıya tepki göstererek, "Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenliği bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
TÜRKİYE
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı: 36 mezar taşı kırıldı
09:35
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