https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-haskoy-yahudi-mezarligina-yapilan-menfur-saldiriyi-kiniyoruz-1058747695.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hasköy Yahudi mezarlığına yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hasköy Yahudi mezarlığına yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T12:14+0300

2022-07-15T12:14+0300

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türkiye

türkiye

yahudi

mezarlık

ömer çelik

ibrahim kalın

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Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşanan saldırıya tepki göstererek, "Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenliği bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220715/haskoy-yahudi-mezarligina-saldiri-36-mezar-tasi-kirildi-1058740488.html

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türkiye, yahudi, mezarlık, ömer çelik, ibrahim kalın