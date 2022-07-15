https://tr.sputniknews.com/20220715/dumada-kabul-edildi-ukraynadaki-ozel-askeri-harekata-katilanlara-gazi-statusu-verilecek-1058759647.html

Duma'da kabul edildi: Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanlara gazi statüsü verilecek

Duma'da kabul edildi: Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanlara gazi statüsü verilecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanların gazi kabul edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T16:05+0300

2022-07-15T16:05+0300

2022-07-15T16:05+0300

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, yeni yasaya göre 24 Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'nın yanı sıra Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde özel askeri harekat sırasında görevlerini yerine getirenlere gazi ve engelli statüsü verileceğini belirtti.Rus askerlerin ve subayların cesur bir şekilde görevlerini yerine getirdiklerinin, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağladıklarının altını çizen Volodin, yasanın ilgili statüye sahip kişilere vergi, ulaşım, arazi, konut gibi alanlarda sosyal destek önlemlerinin yanı sıra ev faturalarıyla ilgili ayrıcalıklar uygulanmasına izin vereceğini ifade etti.

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