https://tr.sputniknews.com/20220715/dumada-kabul-edildi-ukraynadaki-ozel-askeri-harekata-katilanlara-gazi-statusu-verilecek-1058759647.html
Duma'da kabul edildi: Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanlara gazi statüsü verilecek
Duma'da kabul edildi: Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanlara gazi statüsü verilecek
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanların gazi kabul edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T16:05+0300
2022-07-15T16:05+0300
2022-07-15T16:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
gazi
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, yeni yasaya göre 24 Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'nın yanı sıra Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde özel askeri harekat sırasında görevlerini yerine getirenlere gazi ve engelli statüsü verileceğini belirtti.Rus askerlerin ve subayların cesur bir şekilde görevlerini yerine getirdiklerinin, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağladıklarının altını çizen Volodin, yasanın ilgili statüye sahip kişilere vergi, ulaşım, arazi, konut gibi alanlarda sosyal destek önlemlerinin yanı sıra ev faturalarıyla ilgili ayrıcalıklar uygulanmasına izin vereceğini ifade etti.
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rusya, ukrayna, asker, gazi
Duma'da kabul edildi: Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanlara gazi statüsü verilecek
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanların gazi kabul edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, yeni yasaya göre 24 Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'nın yanı sıra Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde özel askeri harekat sırasında görevlerini yerine getirenlere gazi ve engelli statüsü verileceğini belirtti.
Rus askerlerin ve subayların cesur bir şekilde görevlerini yerine getirdiklerinin, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağladıklarının altını çizen Volodin, yasanın ilgili statüye sahip kişilere vergi, ulaşım, arazi, konut gibi alanlarda sosyal destek önlemlerinin yanı sıra ev faturalarıyla ilgili ayrıcalıklar uygulanmasına izin vereceğini ifade etti.