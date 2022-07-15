https://tr.sputniknews.com/20220715/facebookta-coklu-profil-ozelligi-geliyor-tek-hesaba-bagli-5e-kadar-profil-acilabilecek-1058741661.html

Facebook'a çoklu profil özelliği geliyor: Tek hesaba bağlı 5'e kadar profil açılabilecek

Facebook'a çoklu profil özelliği geliyor: Tek hesaba bağlı 5'e kadar profil açılabilecek

Facebook'ta tek bir kullanıcının 5'e kadar profil oluşturabilmesi özelliğinin test edildiği duyuruldu. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T10:11+0300

2022-07-15T10:11+0300

2022-07-15T10:11+0300

yaşam

facebook

meta

profil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1044987913_0:86:1801:1099_1920x0_80_0_0_537cd7de88207bf3db2ed70198923669.jpg

Meta'dan yapılan açıklamada, kuruluşundan bu yana süregelen 'gerçek isim kullanımı' politiikasında büyük bir değişikliğe gidilerek sosyal paylaşım platformu Facebook'taki kullanıcılara 5 farklı profil açabilme imkanının test edildiği belirtildi.Test edilen yeni özelliğe göre, Facebook üyelerinin farklı kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçebilmesi için, ana hesaba bağlı en fazla 5 profile sahip olmasına olanacak sağlanacak.Söz konusu değişikliğin insanlara aile üyeleri veya arkadaşlar gibi çeşitli gruptaki çevrelerine farklı içerikler paylaşarak, Facebook'taki deneyimlerini ilgi alanlarına ve ilişki bağlarına göre uyarlayabilme imkanını tanıyacağı kaydedildi.Farklı profillerin bağlı olacağı ana hesabın, kişinin gerçek ismiyle açılmış olması gerekecek ancak profil isimlerinde böyle bir zorunluluk aranmayacak. Böylelikle değişiklik, üyelerin, profillerini yarı-anonim hale getirmelerine imkan vermiş olacak.Bir Meta sözcüsü, şirketin yeni uygulamayı belirli ülkelerde test ettiğini söylerken, hangi ülkelerde uygulandığını belirtmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220609/arastirma-facebook-nefret-soylemi-iceren-reklamlari-engellemede-hala-basarisiz-1057201332.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, meta, profil