https://tr.sputniknews.com/20220715/facebookta-coklu-profil-ozelligi-geliyor-tek-hesaba-bagli-5e-kadar-profil-acilabilecek-1058741661.html
Facebook'a çoklu profil özelliği geliyor: Tek hesaba bağlı 5'e kadar profil açılabilecek
Facebook'a çoklu profil özelliği geliyor: Tek hesaba bağlı 5'e kadar profil açılabilecek
Facebook'ta tek bir kullanıcının 5'e kadar profil oluşturabilmesi özelliğinin test edildiği duyuruldu. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T10:11+0300
2022-07-15T10:11+0300
2022-07-15T10:11+0300
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facebook
meta
profil
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Meta'dan yapılan açıklamada, kuruluşundan bu yana süregelen 'gerçek isim kullanımı' politiikasında büyük bir değişikliğe gidilerek sosyal paylaşım platformu Facebook'taki kullanıcılara 5 farklı profil açabilme imkanının test edildiği belirtildi.Test edilen yeni özelliğe göre, Facebook üyelerinin farklı kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçebilmesi için, ana hesaba bağlı en fazla 5 profile sahip olmasına olanacak sağlanacak.Söz konusu değişikliğin insanlara aile üyeleri veya arkadaşlar gibi çeşitli gruptaki çevrelerine farklı içerikler paylaşarak, Facebook'taki deneyimlerini ilgi alanlarına ve ilişki bağlarına göre uyarlayabilme imkanını tanıyacağı kaydedildi.Farklı profillerin bağlı olacağı ana hesabın, kişinin gerçek ismiyle açılmış olması gerekecek ancak profil isimlerinde böyle bir zorunluluk aranmayacak. Böylelikle değişiklik, üyelerin, profillerini yarı-anonim hale getirmelerine imkan vermiş olacak.Bir Meta sözcüsü, şirketin yeni uygulamayı belirli ülkelerde test ettiğini söylerken, hangi ülkelerde uygulandığını belirtmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/arastirma-facebook-nefret-soylemi-iceren-reklamlari-engellemede-hala-basarisiz-1057201332.html
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facebook, meta, profil
Facebook'a çoklu profil özelliği geliyor: Tek hesaba bağlı 5'e kadar profil açılabilecek
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Facebook'ta tek bir kullanıcının 5'e kadar profil oluşturabilmesi özelliğinin test edildiği duyuruldu.
Meta'dan yapılan açıklamada, kuruluşundan bu yana süregelen 'gerçek isim kullanımı' politiikasında büyük bir değişikliğe gidilerek sosyal paylaşım platformu Facebook'taki kullanıcılara 5 farklı profil açabilme imkanının test edildiği belirtildi.
Test edilen yeni özelliğe göre, Facebook üyelerinin farklı kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçebilmesi için, ana hesaba bağlı en fazla 5 profile sahip olmasına olanacak sağlanacak.
Söz konusu değişikliğin insanlara aile üyeleri veya arkadaşlar gibi çeşitli gruptaki çevrelerine farklı içerikler paylaşarak, Facebook'taki deneyimlerini ilgi alanlarına ve ilişki bağlarına göre uyarlayabilme imkanını tanıyacağı kaydedildi.
Farklı profillerin bağlı olacağı ana hesabın, kişinin gerçek ismiyle açılmış olması gerekecek ancak profil isimlerinde böyle bir zorunluluk aranmayacak. Böylelikle değişiklik, üyelerin, profillerini yarı-anonim hale getirmelerine imkan vermiş olacak.
Bir Meta sözcüsü, şirketin yeni uygulamayı belirli ülkelerde test ettiğini söylerken, hangi ülkelerde uygulandığını belirtmedi.