https://tr.sputniknews.com/20220715/genc-kizlari-takip-edip-videolarini-ceken-kisiye-meydan-dayagi-serbest-birakildi-1058745043.html
Genç kızları takip edip videolarını çeken kişiye meydan dayağı: Serbest bırakıldı
Genç kızları takip edip videolarını çeken kişiye meydan dayağı: Serbest bırakıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızı takip ederek videolarını çeken kişi, vatandaşlar tarafından dövülüp polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T11:32+0300
2022-07-15T11:32+0300
2022-07-15T11:32+0300
türkiye
antalya
taciz
video
serbest bırakma
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Dün akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti. Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu. Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar tacizcinin üzerine yürüdü. Vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.İtiraf ettiAdının A.E. olduğu bildirilen 41 yaşındaki tacizci, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.A.E. daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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antalya, taciz, video, serbest bırakma
Genç kızları takip edip videolarını çeken kişiye meydan dayağı: Serbest bırakıldı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızı takip ederek videolarını çeken kişi, vatandaşlar tarafından dövülüp polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, tacizci işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Dün akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti. Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu. Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar tacizcinin üzerine yürüdü. Vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.
İtiraf etti
Adının A.E. olduğu bildirilen 41 yaşındaki tacizci, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.
Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.
A.E. daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.