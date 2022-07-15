https://tr.sputniknews.com/20220715/genc-kizlari-takip-edip-videolarini-ceken-kisiye-meydan-dayagi-serbest-birakildi-1058745043.html

Genç kızları takip edip videolarını çeken kişiye meydan dayağı: Serbest bırakıldı

Genç kızları takip edip videolarını çeken kişiye meydan dayağı: Serbest bırakıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızı takip ederek videolarını çeken kişi, vatandaşlar tarafından dövülüp polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T11:32+0300

2022-07-15T11:32+0300

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türkiye

antalya

taciz

video

serbest bırakma

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Dün akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti. Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu. Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar tacizcinin üzerine yürüdü. Vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.İtiraf ettiAdının A.E. olduğu bildirilen 41 yaşındaki tacizci, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.A.E. daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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antalya, taciz, video, serbest bırakma