https://tr.sputniknews.com/20220715/vedat-milor-ve-ozgur-demirtas-arasinda-su-boregi-tartismasi-evrensel-kriterler-neler-1058759517.html

Vedat Milor ve Özgür Demirtaş arasında 'su böreği' tartışması: 'Evrensel kriterler neler?'

Vedat Milor ve Özgür Demirtaş arasında 'su böreği' tartışması: 'Evrensel kriterler neler?'

Prof. Dr. Demirtaş'ın, Twitter'da yaptığı 'su böreği' yorumu yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor'un tepkisine neden oldu. "Su böreği bu kadar... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T16:03+0300

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vedat milor

yaşam

özgür demirtaş

börek

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Gastronomi yazarı Vedat Milor ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş arasındaki diyalog, sosyal medyaya yansıdı.Twitter'da gündem olan konuşma, Demirtaş'ın 'su böreği' yorumu üzerinden başladı.Demirtaş: Bizim yemekler kadar güzel yemeği olan ülke var mı?Özgür Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Su böreği bu kadar lezzetli olmak zorunda mı? Bizim memleketin yemekleri kadar güzel yemeği olan ülke var mı? Vallahi yok. Billahi yok. Biraz disiplinli olsak dünyada yemek sektöründe rekorlar kırarız" ifadelerini kullandı.Demirtaş'ın bu paylaşımına, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan yanıt gecikmedi. Milor, Demirtaş'a verdiği yanıta, "Biraz daha detay verir misiniz? Mesela yemekleri nasıl karşılaştırıyoruz? Evrensel kriterler neler?" notunu düştü.

https://tr.sputniknews.com/20220606/dunyanin-en-iyi-50-mutfagi-aciklandi-vedat-milor-turkiyenin-siralamadaki-yerini-elestirdi-1057047612.html

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vedat milor, özgür demirtaş, börek