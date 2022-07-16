ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte

Ukrayna basınına demeç veren McFaul, Rus lider Putin'in "Ruslar, Ukraynalılar, onların hepsi aynı, öyle değil mi? Dilleri de genel itibarıyla aynı, öyle değil mi?" gibi Ukrayna'yla ilgili bazı açıklamalarının ABD'de birçok kişi tarafından haklı bulunduğunu belirtti. Bilim insanları ve profesörlerin bile konuyu bu tür kategorilerle ele aldığına dikkat çekti.



Birçok ABD'li uzmanın hem Rusya hem de Ukrayna'nın Kiev Knezliği'nden geldiğini kabul ettiğini anlatan McFaul, Washington ve Kiev'in bir eğitim programı hazırlayarak tüm dünyaya Batı'nın çıkarına olacak 'yeni Ukrayna tarihini' öğretmeleri gerektiğini savundu.