Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220716/abdli-eski-elci-mcfauldan-itiraf-abdlilerin-cogu-ukrayna-konusunda-putinle-ayni-goruste-1058781313.html
ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte
ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte
ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, ABD halkının büyük bölümünün Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le aynı görüşte olduğunu... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T12:37+0300
2022-07-16T12:37+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056494163_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_a28022b39f4cdd9b11c7a41e7fb31833.jpg
Ukrayna basınına demeç veren McFaul, Rus lider Putin'in "Ruslar, Ukraynalılar, onların hepsi aynı, öyle değil mi? Dilleri de genel itibarıyla aynı, öyle değil mi?" gibi Ukrayna'yla ilgili bazı açıklamalarının ABD'de birçok kişi tarafından haklı bulunduğunu belirtti. Bilim insanları ve profesörlerin bile konuyu bu tür kategorilerle ele aldığına dikkat çekti.Birçok ABD'li uzmanın hem Rusya hem de Ukrayna'nın Kiev Knezliği'nden geldiğini kabul ettiğini anlatan McFaul, Washington ve Kiev'in bir eğitim programı hazırlayarak tüm dünyaya Batı'nın çıkarına olacak 'yeni Ukrayna tarihini' öğretmeleri gerektiğini savundu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056494163_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_3e73c052473fed5aa0285b80df1acbeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, ukrayna krizi

ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte

12:37 16.07.2022
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© Sputnik / POOL
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, ABD halkının büyük bölümünün Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le aynı görüşte olduğunu itiraf etti.
Ukrayna basınına demeç veren McFaul, Rus lider Putin'in "Ruslar, Ukraynalılar, onların hepsi aynı, öyle değil mi? Dilleri de genel itibarıyla aynı, öyle değil mi?" gibi Ukrayna'yla ilgili bazı açıklamalarının ABD'de birçok kişi tarafından haklı bulunduğunu belirtti. Bilim insanları ve profesörlerin bile konuyu bu tür kategorilerle ele aldığına dikkat çekti.

Birçok ABD'li uzmanın hem Rusya hem de Ukrayna'nın Kiev Knezliği'nden geldiğini kabul ettiğini anlatan McFaul, Washington ve Kiev'in bir eğitim programı hazırlayarak tüm dünyaya Batı'nın çıkarına olacak 'yeni Ukrayna tarihini' öğretmeleri gerektiğini savundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала