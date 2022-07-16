https://tr.sputniknews.com/20220716/abdli-eski-elci-mcfauldan-itiraf-abdlilerin-cogu-ukrayna-konusunda-putinle-ayni-goruste-1058781313.html
ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte
ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte
ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, ABD halkının büyük bölümünün Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le aynı görüşte olduğunu... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T12:37+0300
2022-07-16T12:37+0300
2022-07-16T12:37+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna krizi
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Ukrayna basınına demeç veren McFaul, Rus lider Putin'in "Ruslar, Ukraynalılar, onların hepsi aynı, öyle değil mi? Dilleri de genel itibarıyla aynı, öyle değil mi?" gibi Ukrayna'yla ilgili bazı açıklamalarının ABD'de birçok kişi tarafından haklı bulunduğunu belirtti. Bilim insanları ve profesörlerin bile konuyu bu tür kategorilerle ele aldığına dikkat çekti.Birçok ABD'li uzmanın hem Rusya hem de Ukrayna'nın Kiev Knezliği'nden geldiğini kabul ettiğini anlatan McFaul, Washington ve Kiev'in bir eğitim programı hazırlayarak tüm dünyaya Batı'nın çıkarına olacak 'yeni Ukrayna tarihini' öğretmeleri gerektiğini savundu.
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rusya, abd, ukrayna krizi
ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte
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ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, ABD halkının büyük bölümünün Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le aynı görüşte olduğunu itiraf etti.
Ukrayna basınına demeç veren McFaul, Rus lider Putin'in "Ruslar, Ukraynalılar, onların hepsi aynı, öyle değil mi? Dilleri de genel itibarıyla aynı, öyle değil mi?" gibi Ukrayna'yla ilgili bazı açıklamalarının ABD'de birçok kişi tarafından haklı bulunduğunu belirtti. Bilim insanları ve profesörlerin bile konuyu bu tür kategorilerle ele aldığına dikkat çekti.
Birçok ABD'li uzmanın hem Rusya hem de Ukrayna'nın Kiev Knezliği'nden geldiğini kabul ettiğini anlatan McFaul, Washington ve Kiev'in bir eğitim programı hazırlayarak tüm dünyaya Batı'nın çıkarına olacak 'yeni Ukrayna tarihini' öğretmeleri gerektiğini savundu.