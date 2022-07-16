https://tr.sputniknews.com/20220716/epdk-atamalari-resmi-gazetede-1058774615.html

EPDK atamaları Resmi Gazete’de

EPDK atamaları Resmi Gazete’de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T01:56+0300

2022-07-16T01:56+0300

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türkiye

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atama

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, EPDK 2'nci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, EPDK üyeliklerine ise Muhammed Mustafa İzgeç ve İbrahim Tan getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220422/epdk-baskanindan-kilicdarogluna-rakamlari-manipule-etmek-dogru-degil-1055766598.html

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