https://tr.sputniknews.com/20220716/gida-enflasyonu-yuzde-80e-ulasan-sri-lankada-53-milyon-kisi-ogun-sayisini-azaltmak-zorunda-kaldi-1058783980.html
Gıda enflasyonu yüzde 80'e ulaşan Sri Lanka'da 5.3 milyon kişi, öğün sayısını azaltmak zorunda kaldı
Gıda enflasyonu yüzde 80'e ulaşan Sri Lanka'da 5.3 milyon kişi, öğün sayısını azaltmak zorunda kaldı
Dünya Gıda Programı (WFP), tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka’da 6 milyondan fazla kişinin gıda güvenliği olmadığını bildirdi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T17:34+0300
2022-07-16T17:34+0300
2022-07-16T17:34+0300
dünya
sri lanka
enflasyon
gıda krizi
ekonomik kriz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058556065_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_d158bde5d8225c208ab23f8c544df13f.jpg
Outlook India'nın haberine göre, WFP, Sri Lanka nüfusunun yüzde 28'inden fazlasının (6.3 milyon) gıda güvenliği olmadığını, kriz devam ettikçe durumun daha da kötüleşeceğini aktardı.WFP'nin konuya ilişkin raporunda bu kişilerden en az 65 bin 600'ünün ciddi gıda sıkıntısı yaşadığı, 5.3 milyon kişinin öğün sayısını azaltmak zorunda kaldığı belirtildi.2022'de 3.4 milyon kişiye ulaşmak için operasyonlarını artıran WFP’nin bu yardımları gerçekleştirebilmek için acilen 63 milyon dolara ihtiyacı olduğu ifade edildi.Sri Lanka'da son üç ayda gelirlerin düştüğü ve yaklaşık beş haneden ikisinin gelirlerinin yarıya indiği kaydedildi.Ülkede gıda enflasyonu Haziran 2022'de yüzde 80'e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/aylar-suren-protestolarin-ardindan-sri-lanka-devlet-baskani-istifa-mektubunu-imzaladi-1058615797.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058556065_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_62fc1cef2685e9c3328d76779f5e6476.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sri lanka, enflasyon, gıda krizi, ekonomik kriz
Gıda enflasyonu yüzde 80'e ulaşan Sri Lanka'da 5.3 milyon kişi, öğün sayısını azaltmak zorunda kaldı
Abone ol
Dünya Gıda Programı (WFP), tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka’da 6 milyondan fazla kişinin gıda güvenliği olmadığını bildirdi.
Outlook India'nın haberine göre, WFP, Sri Lanka nüfusunun yüzde 28'inden fazlasının (6.3 milyon) gıda güvenliği olmadığını, kriz devam ettikçe durumun daha da kötüleşeceğini aktardı.
WFP'nin konuya ilişkin raporunda bu kişilerden en az 65 bin 600'ünün ciddi gıda sıkıntısı yaşadığı, 5.3 milyon kişinin öğün sayısını azaltmak zorunda kaldığı belirtildi.
2022'de 3.4 milyon kişiye ulaşmak için operasyonlarını artıran WFP’nin bu yardımları gerçekleştirebilmek için acilen 63 milyon dolara ihtiyacı olduğu ifade edildi.
Sri Lanka'da son üç ayda gelirlerin düştüğü ve yaklaşık beş haneden ikisinin gelirlerinin yarıya indiği kaydedildi.
Ülkede gıda enflasyonu Haziran 2022'de yüzde 80'e ulaştı.