https://tr.sputniknews.com/20220716/gida-enflasyonu-yuzde-80e-ulasan-sri-lankada-53-milyon-kisi-ogun-sayisini-azaltmak-zorunda-kaldi-1058783980.html

Gıda enflasyonu yüzde 80'e ulaşan Sri Lanka'da 5.3 milyon kişi, öğün sayısını azaltmak zorunda kaldı

Gıda enflasyonu yüzde 80'e ulaşan Sri Lanka'da 5.3 milyon kişi, öğün sayısını azaltmak zorunda kaldı

Dünya Gıda Programı (WFP), tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka’da 6 milyondan fazla kişinin gıda güvenliği olmadığını bildirdi. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T17:34+0300

2022-07-16T17:34+0300

2022-07-16T17:34+0300

dünya

sri lanka

enflasyon

gıda krizi

ekonomik kriz

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Outlook India'nın haberine göre, WFP, Sri Lanka nüfusunun yüzde 28'inden fazlasının (6.3 milyon) gıda güvenliği olmadığını, kriz devam ettikçe durumun daha da kötüleşeceğini aktardı.WFP'nin konuya ilişkin raporunda bu kişilerden en az 65 bin 600'ünün ciddi gıda sıkıntısı yaşadığı, 5.3 milyon kişinin öğün sayısını azaltmak zorunda kaldığı belirtildi.2022'de 3.4 milyon kişiye ulaşmak için operasyonlarını artıran WFP’nin bu yardımları gerçekleştirebilmek için acilen 63 milyon dolara ihtiyacı olduğu ifade edildi.Sri Lanka'da son üç ayda gelirlerin düştüğü ve yaklaşık beş haneden ikisinin gelirlerinin yarıya indiği kaydedildi.Ülkede gıda enflasyonu Haziran 2022'de yüzde 80'e ulaştı.

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sri lanka, enflasyon, gıda krizi, ekonomik kriz