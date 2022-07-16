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Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile Muğla ve ilçeleri için orman yangını uyarısında bulundu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T20:08+0300
2022-07-16T20:08+0300
türkiye
muğla
orman yangını
meteoroloji
uyarı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için orman yangını uyarısı yaptı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."
https://tr.sputniknews.com/20220716/manisada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1058780155.html
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muğla, orman yangını, meteoroloji, uyarı

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

20:08 16.07.2022
© AFP 2022 / Adem Altan Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardım eden gönüllüler. Şu an itibariyle Datça'daki orman yangını kontrol altına alınmış durumda.
Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardım eden gönüllüler. Şu an itibariyle Datça'daki orman yangını kontrol altına alınmış durumda. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / Adem Altan
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile Muğla ve ilçeleri için orman yangını uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için orman yangını uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."
Manisa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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