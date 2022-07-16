https://tr.sputniknews.com/20220716/meteorolojiden-muglaya-orman-yangini-uyarisi-1058787880.html
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile Muğla ve ilçeleri için orman yangını uyarısında bulundu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T20:08+0300
2022-07-16T20:08+0300
2022-07-16T20:08+0300
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için orman yangını uyarısı yaptı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."
https://tr.sputniknews.com/20220716/manisada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1058780155.html
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muğla, orman yangını, meteoroloji, uyarı
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile Muğla ve ilçeleri için orman yangını uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için orman yangını uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."