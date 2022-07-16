https://tr.sputniknews.com/20220716/meteorolojiden-muglaya-orman-yangini-uyarisi-1058787880.html

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile Muğla ve ilçeleri için orman yangını uyarısında bulundu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T20:08+0300

2022-07-16T20:08+0300

2022-07-16T20:08+0300

türkiye

muğla

orman yangını

meteoroloji

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058703479_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_af54375f8b41690e57e5cdd6ce956140.jpg

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için orman yangını uyarısı yaptı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

https://tr.sputniknews.com/20220716/manisada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1058780155.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, orman yangını, meteoroloji, uyarı