https://tr.sputniknews.com/20220717/bagcilarda-maskeli-bir-grup-3-kisiye-ates-acti-1058796955.html
Bağcılar'da maskeli bir grup, 3 kişiye ateş açtı
Bağcılar'da maskeli bir grup, 3 kişiye ateş açtı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde maskeli bir grup, sokakta 3 kişiye ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken yoldaki araçlar da zarar gördü. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T09:45+0300
2022-07-17T09:45+0300
2022-07-17T09:46+0300
türkiye
bağcılar
saldırı
silahlı saldırı
maske
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Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde dün saat 22.00 meydana gelen olayda, maskeli bir grup, otomobille geldikleri sokakta sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu araçlar zarar gördü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220715/bagcilarda-ataturk-bustune-saldiriyla-ilgili-4-supheli-yakalandi-1058768284.html
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bağcılar, saldırı, silahlı saldırı, maske
Bağcılar'da maskeli bir grup, 3 kişiye ateş açtı
09:45 17.07.2022 (güncellendi: 09:46 17.07.2022) Abone ol
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde maskeli bir grup, sokakta 3 kişiye ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken yoldaki araçlar da zarar gördü.
Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde dün saat 22.00 meydana gelen olayda, maskeli bir grup, otomobille geldikleri sokakta sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu araçlar zarar gördü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.