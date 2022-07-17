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Bayram tatillerinde ölümlü kaza oranı yüzde 55 azaldı
Bayram tatillerinde ölümlü kaza oranı yüzde 55 azaldı
İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-17T13:16+0300
türkiye
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
trafik kazası
bayram
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" sözlerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, trafik kazası, bayram

Bayram tatillerinde ölümlü kaza oranı yüzde 55 azaldı

13:16 17.07.2022
© AAKırıkkale, trafik
Kırıkkale, trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" sözlerini kullandı.
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