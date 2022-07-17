https://tr.sputniknews.com/20220717/bayram-tatillerinde-olumlu-kaza-orani-yuzde-55-azaldi-1058803635.html

Bayram tatillerinde ölümlü kaza oranı yüzde 55 azaldı

Bayram tatillerinde ölümlü kaza oranı yüzde 55 azaldı

İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T13:16+0300

2022-07-17T13:16+0300

2022-07-17T13:16+0300

türkiye

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

trafik kazası

bayram

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" sözlerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html

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türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, trafik kazası, bayram