https://tr.sputniknews.com/20220717/irandan-turkiye-ve-suudi-arabistanin-katilimiyla-bolgesel-diyalog-cagrisi-1058815017.html

İran'dan Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog çağrısı

İran'dan Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog çağrısı

İran Dış Politikalar Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi, bölgedeki krizlerin tek çözümünün diyalogdan geçtiğini belirterek, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T23:22+0300

2022-07-17T23:22+0300

2022-07-17T23:22+0300

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İran lideri Ali Hamaney'in danışmanlığını da yürüten Harazi, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Katar bölgesel diyalog konusunda önemli önerilerde bulundu ve Tahran buna tam olarak hazır olduğunu ortaya koydu" dedi. Bölgedeki krizlerin tek çözümünün diyalogdan geçtiğine işaret eden Harazi, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır gibi önemli ülkelerin katıldığı bölgesel bir diyalog başlatılması" çağrısında bulundu.İsrail'in İran'ın güvenliğini hedef alması durumunda ülkesinin buna cevap vereceğini söyleyen Harazi, "Hassas tesislerimizin hedef alınması durumunda İsrail'in derinliklerini vurmak amacıyla kapsamlı askeri manevralar gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı. Harazi, İran'ın nükleer bomba üretebilecek teknik yeterliliğe sahip olmasına rağmen bu yönde bir kararı olmadığını kaydetti.ABD ile nükleer program görüşmelerine de değinen İranlı yetkili, "ABD politikalarındaki kalın güvensizlik duvarı gölgesinde Washington ile doğrudan diyalog kurmak zor" değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının adil ve bağımsız olması halinde anlaşmazlıkların çözülmesinin kolay olacağını aktaran Harazi, ABD'nin nükleer anlaşmayı koruma yönünde bir garantisinin olmayışının "olası bir anlaşmayı mayınladığını" ifade etti.Harazi, İran'ın füze programı ve bölgesel politikalarıyla ilgili kimseyle müzakeresinin olmadığını, böyle bir durumun "teslim olmak" anlamını taşıdığını dile getirdi.

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