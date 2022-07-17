https://tr.sputniknews.com/20220717/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-harekati-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1058813613.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in hayatını kaybettiğini bildirdi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T21:57+0300
2022-07-17T21:57+0300
2022-07-17T21:57+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün, açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı. Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki ailesine bildirildi.Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün, açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı. Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki ailesine bildirildi.
Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.