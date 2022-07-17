https://tr.sputniknews.com/20220717/nazmi-arikan-ve-soforunun-oldurulmesiyle-ilgili-tokatspor-kulubu-baskani-ufuk-akcekaya--tutuklandi-1058813833.html
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya tutuklandı
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya tutuklandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesiyle... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T22:16+0300
2022-07-17T22:16+0300
2022-07-17T22:21+0300
nazmi arıkan
türkiye
katil zanlısı
tutuklama
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Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi, Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine geçip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi.Taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve kaçta ayrıldığıyla ilgili bilginin kesinleştirildiği öğrenildi.Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışma yaptı.Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal dedektörlerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapıldı, eve yakın noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu.Bıçak, incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.Çiftlik evine getirilen şüpheli Akçekaya'ya yer gösterme işlemi yaptırıldı.Akçekaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220713/egitimci-nazmi-arikan-ve-soforu-olduruldu-1058677608.html
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nazmi arıkan, katil zanlısı, tutuklama
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya tutuklandı
22:16 17.07.2022 (güncellendi: 22:21 17.07.2022) Abone ol
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli Ufuk Akçekaya, tutuklandı.
Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi, Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine geçip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi.
Taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve kaçta ayrıldığıyla ilgili bilginin kesinleştirildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal dedektörlerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapıldı, eve yakın noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu.
Bıçak, incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.
Çiftlik evine getirilen şüpheli Akçekaya'ya yer gösterme işlemi yaptırıldı.
Akçekaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.