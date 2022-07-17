https://tr.sputniknews.com/20220717/rus-vekil-seremet-kirim-koprusune-saldiri-girisimine-yanit-yikici-olacak-1058808746.html
Rus vekil Şeremet: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimine yanıt yıkıcı olacak
Rus vekil Şeremet: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimine yanıt yıkıcı olacak
Rus vekil Mihail Şeremet, Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminin Kiev rejimi için yıkıcı sonuçları olacağını belirtti. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T17:25+0300
2022-07-17T17:25+0300
2022-07-17T17:25+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminin Kiev rejimi için bir daha asla toparlanamayacakları bir yıkımla sonuçlanacağını söyledi.Sputnik’e konuşan Şeremet, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Kırım Köprüsü'ne saldırma girişimi, Kiev'in karar alma merkezlerine, askeri altyapısına ve silah lojistik kanallarına yıkıcı bir darbe ile sonuçlanacaktır. Kiev rejimi provokasyonuna asla bir daha toprlanamayacağı bir yanıt alacak” dedi.Kırım Köprüsü ve Kırım'ın altyapısının iyi bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Rus vekil, “Kırım’a yönelik provokasyonun sorumlularından biri de Ukrayna'ya ölümcül silah sağlayan ABD olacaktır. Rusya düşmanlarına karşı nazik davranmayacak. Mümkün olan tüm sınırları aşı ABD yetkililerine hadlerini bildirecek imkanlarımız var” ifadelerini kullandı.Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, ‘teknik imkanlar oluşur oluşmaz Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracaklarını’ söylemişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı da benzer bir açıklama yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220616/fransa-disisleri-bakanligi-ukraynaya-muhimmat-tedariki-iddialarini-reddetti-1057486424.html
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Rus vekil Şeremet: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimine yanıt yıkıcı olacak
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Rus vekil Mihail Şeremet, Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminin Kiev rejimi için yıkıcı sonuçları olacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminin Kiev rejimi için bir daha asla toparlanamayacakları bir yıkımla sonuçlanacağını söyledi.
Sputnik’e konuşan Şeremet, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Kırım Köprüsü'ne saldırma girişimi, Kiev'in karar alma merkezlerine, askeri altyapısına ve silah lojistik kanallarına yıkıcı bir darbe ile sonuçlanacaktır. Kiev rejimi provokasyonuna asla bir daha toprlanamayacağı bir yanıt alacak” dedi.
Kırım Köprüsü ve Kırım'ın altyapısının iyi bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Rus vekil, “Kırım’a yönelik provokasyonun sorumlularından biri de Ukrayna'ya ölümcül silah sağlayan ABD olacaktır. Rusya düşmanlarına karşı nazik davranmayacak. Mümkün olan tüm sınırları aşı ABD yetkililerine hadlerini bildirecek imkanlarımız var” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, ‘teknik imkanlar oluşur oluşmaz Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracaklarını’ söylemişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı da benzer bir açıklama yapmıştı.