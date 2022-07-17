https://tr.sputniknews.com/20220717/rus-vekil-seremet-kirim-koprusune-saldiri-girisimine-yanit-yikici-olacak-1058808746.html

Rus vekil Şeremet: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimine yanıt yıkıcı olacak

Rus vekil Şeremet: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimine yanıt yıkıcı olacak

Rus vekil Mihail Şeremet, Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminin Kiev rejimi için yıkıcı sonuçları olacağını belirtti. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T17:25+0300

2022-07-17T17:25+0300

2022-07-17T17:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kırım köprüsü

mihail şeremet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104093/31/1040933188_0:111:3242:1935_1920x0_80_0_0_7b94d45c6358523b818035a192bd21a4.jpg

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminin Kiev rejimi için bir daha asla toparlanamayacakları bir yıkımla sonuçlanacağını söyledi.Sputnik’e konuşan Şeremet, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Kırım Köprüsü'ne saldırma girişimi, Kiev'in karar alma merkezlerine, askeri altyapısına ve silah lojistik kanallarına yıkıcı bir darbe ile sonuçlanacaktır. Kiev rejimi provokasyonuna asla bir daha toprlanamayacağı bir yanıt alacak” dedi.Kırım Köprüsü ve Kırım'ın altyapısının iyi bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Rus vekil, “Kırım’a yönelik provokasyonun sorumlularından biri de Ukrayna'ya ölümcül silah sağlayan ABD olacaktır. Rusya düşmanlarına karşı nazik davranmayacak. Mümkün olan tüm sınırları aşı ABD yetkililerine hadlerini bildirecek imkanlarımız var” ifadelerini kullandı.Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, ‘teknik imkanlar oluşur oluşmaz Kırım Köprüsü’nü havaya uçuracaklarını’ söylemişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı da benzer bir açıklama yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220616/fransa-disisleri-bakanligi-ukraynaya-muhimmat-tedariki-iddialarini-reddetti-1057486424.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, kırım köprüsü, mihail şeremet