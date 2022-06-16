CANLI | Fransa, Ukrayna'ya mühimmat tedariki iddialarını reddetti

BM'den Türkiye'ye tahıl ihracatı çalışmaları için teşekkür

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler'in Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatının yanı sıra Ukrayna'dan tahıl ihracatına olanak sağlama çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.

Duiarric düzenlediği basın toplantısında, "Bu konuda Türk makamlarıyla çok yakın temas halindeyiz ve yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu sorunu çözmek için yapıcı bir şekilde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Türk ordusundan edindiğimiz işbirliği için son derece müteşekkiriz" dedi.