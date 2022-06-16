CANLI | Fransa, Ukrayna'ya mühimmat tedariki iddialarını reddetti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'ya misket bombası sağladıkları bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
08:36 16.06.2022
Almanya, Fransa ve İtalya liderleri Ukrayna'da
RaiNews24'ün haberine göre, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Cumartesi günü, Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesi üç Avrupalı liderin Ukrayna'ya gideceğini yazmıştı. Güvenlik endişeleri nedeniyle ziyaretle ilgili ayrıntılı bilgi verilmemişti.
06:54 16.06.2022
Kremlin: Rusya ile ABD arasında Ukrayna'ya ilişkin bir iletişim yok
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik'e verdiği röportajda Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda bir iletişim olmadığını söyledi.
Peskov, konuyla ilgili bir soruya yanıt olarak "Hayır, yok" dedi. Bugün Cenevre'deki Rusya-ABD zirvesinin üzerinden bir yıl geçti. Başkanlar Vladimir Putin ve Joe Biden, 16 Haziran 2021'de Cenevre'de bir araya gelmişlerdi.
06:51 16.06.2022
ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Washington'u Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki sivil nüfusa karşı misket bombası kullandığına ilişkin gerçek dışı iddialar yaydığını kaydetti.
Açıklamada ayrıca Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk bombardımanını tamamen görmezden geldiği ifade edildi.
06:48 16.06.2022
Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması konusunda iyimseriz
Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyledi.
Kirby, "Bunu çözebilecekleri konusunda hâlâ iyimseriz" dedi.
Finance Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye NATO'nun Finlandiya ve İsveç ile üçlü müzakereler yapma teklifini reddetti ve Çarşamba günü yapılması planlanan toplantı gerçekleşmedi.
06:42 16.06.2022
BM'den Türkiye'ye tahıl ihracatı çalışmaları için teşekkür
BM sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler'in Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatının yanı sıra Ukrayna'dan tahıl ihracatına olanak sağlama çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.
Duiarric düzenlediği basın toplantısında, "Bu konuda Türk makamlarıyla çok yakın temas halindeyiz ve yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu sorunu çözmek için yapıcı bir şekilde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Türk ordusundan edindiğimiz işbirliği için son derece müteşekkiriz" dedi.
06:36 16.06.2022
ABD, Kiev için açıklanan 1 Milyar Dolarlık yeni yardım paketinin, HIMARS çoklu roketatar sistemi (MLRS), 18 Obüs ve 2 zıpkın sistemini İçerdiğini söyledi
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Pentagon'un Kiev'e MLRS tedarikine ilişkin açıklamalarının, ABD’nin Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.
06:31 16.06.2022
Fransa, Ukrayna'ya mühimmat tedarik ettikleri iddialarını reddetti
Fransa dışişleri bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'ya misket bombası sağladığı bilgisinin yanlış olduğunu söyledi.
Sözcü "Fransa'nın Ukrayna'ya misket bombası sağladığına dair Rus medyası ve sosyal ağlar tarafından yayılan iddialar kesinlikle yanlıştır" dedi.
Sözcü, Fransa'nın Misket Bombalarına İlişkin Oslo Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.