https://tr.sputniknews.com/20220717/sirbistan-yunanistanda-dusen-ukraynaya-ait-an-12-bangladese-savunma-urunleri-tasiyordu-1058798809.html
Sırbistan: Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12, Bangladeş'e savunma ürünleri taşıyordu
Sırbistan: Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12, Bangladeş'e savunma ürünleri taşıyordu
Sırp Bakan Nebojsa Stefanoviç, gazetecilere demecinde Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12 kargo uçağında 11.5 ton ‘savunma ürünü’ olduğunu ve uçağın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:46+0300
2022-07-17T10:46+0300
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Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, “Gece saatlerinde Yunanistan'a düşen An-12 uçağı, Bangladeş’e 11.5 ton savunma sanayi ürünü taşıyordu. Maalesef 8 kişiden oluşan mürettebattan kurtulan olmadı” dedi.Sırbistan'dan kalkış yapan ve Bangladeş istikametine giden Ukrayna'ya ait An-12 kargo uçağınının pilotu, kazadan önce arıza bildiriminde bulunmuş ve uçağa Kavala Havalimanı'na acil iniş izni verilmişti. Fakat uçak, havalimanının 10 deniz mili batısında radardan çıkmıştı. Uçağın enkazı Paggaio bölgesine bağlı Palaiochori köyü yakınlarında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220716/abdli-eski-elci-mcfauldan-itiraf-abdlilerin-cogu-ukrayna-konusunda-putinle-ayni-goruste-1058781313.html
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yunanistan, ukrayna, uçak, bangladeş, savunma, savunma bakanı, sırbistan
Sırbistan: Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12, Bangladeş'e savunma ürünleri taşıyordu
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Sırp Bakan Nebojsa Stefanoviç, gazetecilere demecinde Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12 kargo uçağında 11.5 ton ‘savunma ürünü’ olduğunu ve uçağın Bangladeş'e gitmekte olduğunu söyledi.
Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, “Gece saatlerinde Yunanistan'a düşen An-12 uçağı, Bangladeş’e 11.5 ton savunma sanayi ürünü taşıyordu. Maalesef 8 kişiden oluşan mürettebattan kurtulan olmadı” dedi.
Sırbistan'dan kalkış yapan ve Bangladeş istikametine giden Ukrayna'ya ait An-12 kargo uçağınının pilotu, kazadan önce arıza bildiriminde bulunmuş ve uçağa Kavala Havalimanı'na acil iniş izni verilmişti. Fakat uçak, havalimanının 10 deniz mili batısında radardan çıkmıştı. Uçağın enkazı Paggaio bölgesine bağlı Palaiochori köyü yakınlarında bulunmuştu.