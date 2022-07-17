Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220717/sirbistan-yunanistanda-dusen-ukraynaya-ait-an-12-bangladese-savunma-urunleri-tasiyordu-1058798809.html
Sırbistan: Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12, Bangladeş'e savunma ürünleri taşıyordu
Sırbistan: Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12, Bangladeş'e savunma ürünleri taşıyordu
Sırp Bakan Nebojsa Stefanoviç, gazetecilere demecinde Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12 kargo uçağında 11.5 ton ‘savunma ürünü’ olduğunu ve uçağın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:46+0300
2022-07-17T10:46+0300
dünya
yunanistan
ukrayna
uçak
bangladeş
savunma
savunma bakanı
sırbistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058798896_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_24dacf8a6dc118d382e99a23cee1ce8d.jpg
Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, “Gece saatlerinde Yunanistan'a düşen An-12 uçağı, Bangladeş’e 11.5 ton savunma sanayi ürünü taşıyordu. Maalesef 8 kişiden oluşan mürettebattan kurtulan olmadı” dedi.Sırbistan'dan kalkış yapan ve Bangladeş istikametine giden Ukrayna'ya ait An-12 kargo uçağınının pilotu, kazadan önce arıza bildiriminde bulunmuş ve uçağa Kavala Havalimanı'na acil iniş izni verilmişti. Fakat uçak, havalimanının 10 deniz mili batısında radardan çıkmıştı. Uçağın enkazı Paggaio bölgesine bağlı Palaiochori köyü yakınlarında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220716/abdli-eski-elci-mcfauldan-itiraf-abdlilerin-cogu-ukrayna-konusunda-putinle-ayni-goruste-1058781313.html
yunanistan
ukrayna
bangladeş
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058798896_115:0:883:576_1920x0_80_0_0_6723733b954e7313b1e64dfa0ddbccaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, ukrayna, uçak, bangladeş, savunma, savunma bakanı, sırbistan

Sırbistan: Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12, Bangladeş'e savunma ürünleri taşıyordu

10:46 17.07.2022
© WikipediaAntonov An-12 Kargo Uçağı
Antonov An-12 Kargo Uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Wikipedia
Abone olTelegram
Sırp Bakan Nebojsa Stefanoviç, gazetecilere demecinde Yunanistan'da düşen Ukrayna’ya ait An-12 kargo uçağında 11.5 ton ‘savunma ürünü’ olduğunu ve uçağın Bangladeş'e gitmekte olduğunu söyledi.
Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, “Gece saatlerinde Yunanistan'a düşen An-12 uçağı, Bangladeş’e 11.5 ton savunma sanayi ürünü taşıyordu. Maalesef 8 kişiden oluşan mürettebattan kurtulan olmadı” dedi.
Sırbistan'dan kalkış yapan ve Bangladeş istikametine giden Ukrayna'ya ait An-12 kargo uçağınının pilotu, kazadan önce arıza bildiriminde bulunmuş ve uçağa Kavala Havalimanı'na acil iniş izni verilmişti. Fakat uçak, havalimanının 10 deniz mili batısında radardan çıkmıştı. Uçağın enkazı Paggaio bölgesine bağlı Palaiochori köyü yakınlarında bulunmuştu.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
Ukrayna krizi
ABD'li eski elçi McFaul'dan itiraf: ABD'lilerin çoğu Ukrayna konusunda Putin'le aynı görüşte
Dün, 12:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала