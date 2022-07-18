https://tr.sputniknews.com/20220718/atasehirde-takside-indi-bindi-tartismasi-soforu-boynundan-vurdu-1058826702.html

Ataşehir’de takside 'indi bindi' tartışması: Şoförü boynundan vurdu

Ataşehir’de takside 'indi bindi' tartışması: Şoförü boynundan vurdu

Ataşehir’de, takside “indi bindi“ ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Boyun kısmından isabet alan taksici ağır yaralandı. Taksi şoförü... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T12:19+0300

2022-07-18T12:19+0300

2022-07-18T12:19+0300

türkiye

taksi

taksici

türkiye

istanbul

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058826432_0:266:905:775_1920x0_80_0_0_60a1d452718196088b6bfe5c6e53b3b0.jpg

İstanbul'da taksi şoförü Tuncay Matyalman Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir’de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM’ye bıraktı.Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi. Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.’dan 28 TL ücret talep etti.Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu.Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli Y. K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan taksici boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.Yüzde 40 görme kaybı varHastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman şunları söyledi:'Sağlığıma kavuşmam bir yılımı alacak'Tabancayla kendisine ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştığını söyleyen şoför, "Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, elini kolunu sallayarak geziyor” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220714/taksici-tartistigi-yolcuyu-arkadasiyla-tekme-tokat-dovdu-1058697706.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taksi, taksici, türkiye, istanbul, darp