Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220718/atasehirde-takside-indi-bindi-tartismasi-soforu-boynundan-vurdu-1058826702.html
Ataşehir’de takside 'indi bindi' tartışması: Şoförü boynundan vurdu
Ataşehir’de takside 'indi bindi' tartışması: Şoförü boynundan vurdu
Ataşehir’de, takside “indi bindi“ ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Boyun kısmından isabet alan taksici ağır yaralandı. Taksi şoförü... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T12:19+0300
2022-07-18T12:19+0300
türkiye
taksi
taksici
türkiye
istanbul
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058826432_0:266:905:775_1920x0_80_0_0_60a1d452718196088b6bfe5c6e53b3b0.jpg
İstanbul'da taksi şoförü Tuncay Matyalman Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir’de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM’ye bıraktı.Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi. Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.’dan 28 TL ücret talep etti.Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu.Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli Y. K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan taksici boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.Yüzde 40 görme kaybı varHastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman şunları söyledi:'Sağlığıma kavuşmam bir yılımı alacak'Tabancayla kendisine ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştığını söyleyen şoför, "Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, elini kolunu sallayarak geziyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220714/taksici-tartistigi-yolcuyu-arkadasiyla-tekme-tokat-dovdu-1058697706.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058826432_0:182:905:860_1920x0_80_0_0_d4f5e52fcc00b2c39cc3f2471e6c772d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taksi, taksici, türkiye, istanbul, darp

Ataşehir’de takside 'indi bindi' tartışması: Şoförü boynundan vurdu

12:19 18.07.2022
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİKAtaşehir’de takside 'indi bindi' tartışması: Şoförü boynundan vurdu
Ataşehir’de takside 'indi bindi' tartışması: Şoförü boynundan vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK
Abone olTelegram
Ataşehir’de, takside “indi bindi“ ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Boyun kısmından isabet alan taksici ağır yaralandı. Taksi şoförü yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalırken olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmadığı öğrenildi.
İstanbul'da taksi şoförü Tuncay Matyalman Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir’de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM’ye bıraktı.
Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi. Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.’dan 28 TL ücret talep etti.
Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu.
Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli Y. K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan taksici boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yüzde 40 görme kaybı var

Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman şunları söyledi:
"Fikirtepe’den yolcumu alarak Ataşehirde bulunan bir AVM’ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim. Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu."

'Sağlığıma kavuşmam bir yılımı alacak'

Tabancayla kendisine ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştığını söyleyen şoför, "Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, elini kolunu sallayarak geziyor” diye konuştu.
Esenyurt'ta taksici kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
TÜRKİYE
Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü
14 Temmuz, 10:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала