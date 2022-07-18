https://tr.sputniknews.com/20220718/ayvalik-aciklarinda-lastik-bottaki-49-gocmen-kurtarildi-1058850303.html

Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 49 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T22:08+0300

2022-07-18T22:08+0300

2022-07-18T22:08+0300

türkiye

ayvalık

balıkesir

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

sahil güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058850395_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_a376e1898d434c257f1c4b194b9ec1ac.jpg

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye hareket etti.Bölgeye sevk edilen TCSG-907 arama kurtarma botu, 49 göçmeni sürüklendikleri bottan alarak karaya çıkardı. Ayvalık Alibey Limanı'na çıkarılan göçmenlere tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderildi. Kurtarılan göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220717/kirklarelinde-123-duzensiz-gocmen-yakalandi-6-organizator-tutuklandi-1058814625.html

türkiye

ayvalık

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ayvalık, balıkesir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik