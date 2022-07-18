Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220718/ayvalik-aciklarinda-lastik-bottaki-49-gocmen-kurtarildi-1058850303.html
Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 49 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:08+0300
2022-07-18T22:08+0300
türkiye
ayvalık
balıkesir
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
sahil güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058850395_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_a376e1898d434c257f1c4b194b9ec1ac.jpg
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye hareket etti.Bölgeye sevk edilen TCSG-907 arama kurtarma botu, 49 göçmeni sürüklendikleri bottan alarak karaya çıkardı. Ayvalık Alibey Limanı'na çıkarılan göçmenlere tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderildi. Kurtarılan göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/kirklarelinde-123-duzensiz-gocmen-yakalandi-6-organizator-tutuklandi-1058814625.html
türkiye
ayvalık
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058850395_185:0:1388:902_1920x0_80_0_0_faef3a2ffa2f8c520c640bee61a24eb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayvalık, balıkesir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik

Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

22:08 18.07.2022
© İHAAyvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 49 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye hareket etti.
Bölgeye sevk edilen TCSG-907 arama kurtarma botu, 49 göçmeni sürüklendikleri bottan alarak karaya çıkardı.
Ayvalık Alibey Limanı'na çıkarılan göçmenlere tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderildi.
Kurtarılan göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
TÜRKİYE
Kırklareli'nde 123 yasadışı göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı
Dün, 22:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала