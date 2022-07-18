https://tr.sputniknews.com/20220718/ayvalik-aciklarinda-lastik-bottaki-49-gocmen-kurtarildi-1058850303.html
Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 49 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:08+0300
2022-07-18T22:08+0300
2022-07-18T22:08+0300
türkiye
ayvalık
balıkesir
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
sahil güvenlik
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye hareket etti.Bölgeye sevk edilen TCSG-907 arama kurtarma botu, 49 göçmeni sürüklendikleri bottan alarak karaya çıkardı. Ayvalık Alibey Limanı'na çıkarılan göçmenlere tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderildi. Kurtarılan göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/kirklarelinde-123-duzensiz-gocmen-yakalandi-6-organizator-tutuklandi-1058814625.html
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ayvalık, balıkesir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik
Ayvalık açıklarında lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 49 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye hareket etti.
Bölgeye sevk edilen TCSG-907 arama kurtarma botu, 49 göçmeni sürüklendikleri bottan alarak karaya çıkardı.
Ayvalık Alibey Limanı'na çıkarılan göçmenlere tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderildi.
Kurtarılan göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.