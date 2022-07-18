https://tr.sputniknews.com/20220718/cesmede-yangin-bircok-ev-tahliye-edildi--1058853920.html

Çeşme'de yangın: Birçok ev tahliye edildi

Çeşme'de yangın: Birçok ev tahliye edildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:29+0300

2022-07-18T23:29+0300

2022-07-18T23:29+0300

türkiye

izmir

çeşme

yangın

orman

orman yangını

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Yangın, saat 22.10 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220718/aydindaki-yanginda-100-donum-orman-zarar-gordu-1058853446.html

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izmir, çeşme, yangın, orman, orman yangını