https://tr.sputniknews.com/20220718/cesmede-yangin-bircok-ev-tahliye-edildi--1058853920.html
Çeşme'de yangın: Birçok ev tahliye edildi
Çeşme'de yangın: Birçok ev tahliye edildi
İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T23:29+0300
2022-07-18T23:29+0300
2022-07-18T23:29+0300
türkiye
izmir
çeşme
yangın
orman
orman yangını
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Yangın, saat 22.10 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/aydindaki-yanginda-100-donum-orman-zarar-gordu-1058853446.html
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izmir, çeşme, yangın, orman, orman yangını
Çeşme'de yangın: Birçok ev tahliye edildi
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İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor.
Yangın, saat 22.10 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.