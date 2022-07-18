https://tr.sputniknews.com/20220718/chp-diyarbakir-il-baskanligina-kayyum-atandi-1058833459.html

CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı

CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T14:16+0300

2022-07-18T14:16+0300

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chp

diyarbakır

kayyum

görüş

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CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer’in yerine kayyum atandı. Görevden alınan ve delege üyelikleri devam eden CHP’li eski ilçe başkanları, Diyarbakır CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın olağanüstü kongreye gitmesi için imza topladı.CHP Genel Merkezi tarafından olağanüstü kongre talebini reddedilince, imzacılar mahkeme yoluna başvurdu. Kararını açıklayan mahkeme CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer'in yerine kayyum atadı.CHP’li Özer: Karara itiraz edeceğizKonuyla ilgili açıklama yapan Gönül Özer, karara itiraz edeceklerini belirterek “İstinaf yolu açık ve Genel Merkezimiz benimle. Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağan üstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel Merkez kongre kararı almayınca mahkemeye verdiler. Mahkeme karar vermiş. Biz de gerekli itirazlarımızı yapacağız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220705/akdeniz-belediye-meclisinde-pkk-gerginligi-1058311062.html

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2022

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chp, diyarbakır, kayyum