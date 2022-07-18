https://tr.sputniknews.com/20220718/cin-medyasi-uyardi-avrupa-rusya-karsiti-siyaset-yuzunden-catismalara-suruklenebilir-1058848812.html

Çin medyası uyardı: Avrupa, Rusya karşıtı siyaset yüzünden çatışmalara sürüklenebilir

Çin medyası uyardı: Avrupa, Rusya karşıtı siyaset yüzünden çatışmalara sürüklenebilir

Çin’in Global Times gazetesi, Avrupa ülkelerinin, ABD’nin politikasına boyun eğerek kendi ulusal çıkarlarına zarar verdikleri için çatışmalara... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T21:29+0300

2022-07-18T21:29+0300

2022-07-18T21:30+0300

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İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin olası istifasının sadece ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili değil, mevcut iktidarın Rusya karşıtı duruşuyla da ilgili olabileceğini kaydeden Global Times, İtalya yönetiminin Rusya ile ticareti sistematik olarak azalttığını ve doğalgaz ithalatına kısıtlama getirdiğini anımsatarak bunun ülkede kriz kışkırttığını ve enflasyona yol açtığını yazdı.Benzer durumun, Rusya’dan enerji kaynaklarına ambargo uygulayan diğer Avrupa ülkelerinde de oluştuğuna dikkat çekilen yazıda, İtalya’daki hükümet krizinin büyük ihtimalle diğer ülkelere de sıçrayabileceği ifade edildi.Yazıda, “Avrupa ülkeleri, ABD’nin politikasına itaat etmeye devam ederse liderleri, bunun sonuçlarına hazır olmalı” ifadesine yer verildi.Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyon projesinin, ABD’nin global stratejisinin bir aracı haline geldiği yazan Çinli gazete, ulusal odaklı güçlerin bunun farkında olduğunu ve son zamanlarda seslerinin AB’nin temellerini sallandırdığını belirterek şu yorumda bulundu:

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