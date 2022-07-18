https://tr.sputniknews.com/20220718/denize-dusen-muhabbet-kusu-jet-ski-ile-kurtarildi-1058829222.html

Denize düşen muhabbet kuşu jet ski ile kurtarıldı

Denize düşen muhabbet kuşu jet ski ile kurtarıldı

Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu, boğulmaktan son anda deniz polisi kurtardı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T13:19+0300

2022-07-18T13:19+0300

2022-07-18T13:52+0300

yaşam

muhabbet kuşu

antalya

jet-ski

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timi, jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, denize düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı.Rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini, hızla yanına giderek sudan çıkardığını anlatan Ertaş, kuşu deniz polis şubesine getirip, Komiser Enes Kaan Kaya'ya teslim ettiğini aktardı.Tuzlu sudan dolayı tüyleri birbirine yapışan ve korkudan titreyen muhabbet kuşunu tatlı su ile yıkayarak yem veren polisler, kuşun bakımını da üstlendi.

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muhabbet kuşu, antalya, jet-ski