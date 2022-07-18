https://tr.sputniknews.com/20220718/dugunde-kavga-cikti-2-kisi-bicaklanarak-yaralandi-1058816946.html

Düğünde kavga çıktı: 2 kişi bıçaklanarak yaralandı

Düğünde kavga çıktı: 2 kişi bıçaklanarak yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T00:37+0300

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türkiye

kayseri

düğün

kavga

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Kayseri Melikgazi’deki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirdi.

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kayseri

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kayseri, düğün, kavga